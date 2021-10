Caen. Football (Ligue 1) : Caen logiquement puni par Lille

Le match.

Si la défaite normande du soir s'explique par l'évidente supériorité des Lillois, on ne peut s'empêcher toutefois de revenir sur les deux premiers buts de ce match. Alors que les Caennais étaient entrés dans la rencontre avec envie, deux erreurs d'une incroyable naïveté plombaient les affaires normandes. Une première combinaison Mendes-Pépé permettait au second nommé d'ouvrir le score (8e) et quelques minutes plus tard, le buteur se transformait en passeur pour offrir le break à Leao (20e). La suite ? Des Dogues ultra sereins et des Malherbistes totalement désabusés. Pas de quoi toutefois, faire enfler la note avant la pause.

Nicolas Pépé, homme du match

Revigorés dans les intentions par Fabien Mercadal, les Normands tentent de reprendre du poil de la bête mais si leurs intentions sont louables, les attaques lilloises sont toujours plus tranchantes. Leao par deux fois, est tout proche du 0-3 mais le jeune nordiste ne trouve pas le bon chemin (46e, 55e). L'heure de jeu passée, les changements font leur apparition mais… ne changent rien à l'affaire. Lille gère, Caen n'est pas en capacité de revenir. Les minutes filent et il faut attendre la 82e minute pour que d'Ornano vibre un peu. Celik est exclu après une interminable VAR et M. Leonard annule un penalty accordé à tort (86e). Mais si Caen termine à 11 contre 10 lillois mais rien n'y fait. Au contraire, le "Dogue" Pépé croque une dernière fois la défense et offre le 0-3 à son copain Araujo (90e+2). Ninga sauve l'honneur juste après (90e+4). Histoire d'éviter la bulle mais le mal était fait depuis longtemps.

Les buts.

8e : Profitant d'un espace sur le flanc gauche de la défense normande, Mendes double une passe parfaite pour Pépé qui vient ajuster Samba sans hésitation.

Caen : 0- Lille : 1

20e : Sur une relance de Maignan, la défense normande est totalement déstabilisée et Pépé s'amuse avant de glisser une passe parfaite pour Leao qui marque.

Caen : 0- Lille : 2

Replay #SMCLOSC SMC 0-2 LOSC. Deuxième BUT pour le LOSC Leao. pic.twitter.com/P2DmLMhxVv — LoscVidéos (@LoscVideos) January 11, 2019

90e+2 : Contre mangnifique emmené par Araujo qui décale Pépé. En entrée de surface de réparation, Pépé centre parfaitement et retrouve Araujo qui enfonce le clou.

Caen : 0- Lille : 3

90e+4 : Centre venu de la droite en entrée de surface Lilloise et c'est Ninga qui se retrouve à point nommé pour sauver l'honneur normand.

Caen : 1- Lille : 3

La fiche.

Mi-temps : 0-2, Arbitre : M.Leonard, Spectateurs : 16 801

Avertissements : Caen : Crivelli (21e), Diomande (43e), Guilbert (44e), Lille : Soumaoro (15e) , Exclusion : Celik (85e)

CAEN : Samba, Guilbert, Djiku, Baysse, Armougom, Diomandé (Tchokounté 90e), Khaoui (Joseph 78e), Fajr (cap), Ninga, Beauvue (Bammou 65e), Crivelli, entr : Fabien Mercadal

LILLE : Maignan, Koné, Soumaoro (cap), Da Rocha, Celik, Bamba, Maia, Mendes (Soumaré 75e), Leao (Pied 87e), Ikone (Araujo 80e), Pépé, entr : Christophe Galtier

Buts : Caen : Ninga (90e+4), Lille : Pépé (8e), Leao (20e), Araujo (90e+2)

