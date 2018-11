Football (Ligue 1) : battu par Monaco, Caen poursuit sa glissade

Le match.

Pour ce premier match d'une série de six qui doit les conduire à affronter uniquement des concurrents directs au maintien, les Caennais ouvrent cette opposition contre Monaco avec ambition, en témoigne la première pression de Beauvue sur un coup de tête juste hors cadre (10e). Monaco répond de manière toute aussi incisive mais Diop ne cadre pas son tir en bout de course devant Samba (16e). Deux situations nettes puis un mano à mano fait de puissance et de combat jusqu'à la pause, Chadli étant le dernier à se créer une occasion sur coup franc, obligeant Samba à une parade des deux poings (36e).

Falcao débloque la situation

La situation ne reste cependant pas longtemps bloquée en seconde période. Après moins de dix minutes, c'est Falcao qui sur coup franc, envoie un ballon enveloppé parfait hors de portée de Samba pour ouvrir le score (54e). Voilà Caen, encore une fois mal embarqué. D'autant que Djiku y va de sa grossière erreur, sans conséquence car Golovin et Pelé se manquent devant Samba (69e). Le temps file irrémédiablement et le SMC ne parvient pas à réellement inquiéter Benaglio et sa défense. Et quand c'est le cas, à l'instar de la déviation de Tchokounté, c'est le montant qui sauve le gardien de l'ASM (85e). Le bois, Tielemans le touche lui aussi dans la foulée, quand son coup franc vient s'écraser sur la barre de Samba (87e). La fin de match voit Caen jeter ses dernières forces dans la bataille et Tchokounté trompe enfin Benaglio mais son but est logiquement refusé pour une main et un hors jeu sur l'action (90e+2).

Le but.

54e : Coup franc aux 22 mètres, légèrement excentré à gauche de la surface de réparation caennaise. Falcao prend ses responsabilité et s'en vient envelopper un ballon parfait au dessus du mur normand pour battre Samba.

Caen : 0- Monaco : 1

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Léonard, spectateurs : 15013

Avertissements : Monaco : Golovin (77e), Bennasser (90+5).

CAEN : Samba, Gradit, Baysse, Djiku, Armougom, Oniangue (cap), Fajr, Deminguet (Khaoui 61e), Ninga (Joseph 57e), Beauvue (Bammou 72e), Tchokounté, entr : Fabien Mercadal

MONACO : Benaglio, Jemerson, Pierre-Gabriel, Badiashile, Henrichs, Tielemans, Ait-Bennasser, Golovin, Chadli (Grandsire 75e), Diop (Pelé 59e) , Falcao (Sylla 81e), entr : Thierry Henry

But : Monaco : Falcao (54e)

