Football (Ligue 1) : Caen s'incline logiquement à Marseille 

Le match.

Timorée en début de rencontre, la formation caennaise laisse le monopole du cuir à Marseille qui n'en fait pas un usage optimal, toutefois. Pendant une demi-heure, les Olympiens dominent copieusement mais ne trouvent aucun espace gagnant. Il faut attendre un espace laissé par Armougom à Thauvin. Le champion du monde français centre puissamment et Mitroglou dévie astucieusement pour battre Samba (37e). Groggy, le Stade Malherbe vacille et tombe une nouvelle fois sous les coups de boutoir de Thauvin qui ajuste Samba des 20 mètres pour le break (43e).

Caen craque en 7 minutes

L'entame de seconde période voit Caen tenter de réagir mais Crivelli manque son face à face avec Mandanda (53e) et Beauvue voit son essai repoussé par le gardien local (58e). Tout semble encore jouable à l'heure de jeu mais Caen ne poursuit pas et l'OM gère. Tchokounté est le seul à tenter sa chance en fin de match d'un retourné. Hors cadre. Djku pense quant à lui sauver l'honneur dans les derniers instants mais son but est refusé pour une main (89e). Anecdotique.

Les buts.

37e : Thauvin travaille sur le flanc droit, centre fort devant le but, Mitroglou dévie et trompe Samba.

Marseille : 1- Caen : 0

#OMSMC - Le but de Kostas Mitroglou qui ouvre le score pour l'OM en déviant une frappe de Florian Thauvin : pic.twitter.com/qCmeuFY9LY — Causerie de L1 Vidéos (@CauserieL1Vids) October 7, 2018

43e : Sur un bon travail de Payet, Thauvin récupère le cuir en entrée de surface de réparation et place un tir croisé parfait pour le break.

Marseille : 2- Caen : 0

#OMSMC - Le but de Florian Thauvin qui fait le break pour l'OM : pic.twitter.com/xuEhS4UVKF — Causerie de L1 Vidéos (@CauserieL1Vids) October 7, 2018

La fiche.

Avertissements : Marseille : Gustavo (62e), Payet (62e), Ocampos (68e), Caen : Crivelli (26e), Guilbert (62e), Baysse (62e), Djiku (89e).

MARSEILLE : Mandanda, Sarr, Rami, Kamara, Sakai, Gustavo, Strootman, Payet (cap) (Lopez 78e), Ocampos, Thauvin (Radonjic 88e), Mitroglou (Germain 66e), entr : Rudi Garcia

CAEN : Samba, Guilbert, Baysse, Djiku, Armougom, Oniangue (cap), Fajr, Peeters (Deminguet 80e), Ninga (Bammou 62e ), Beauvue, Crivelli (Tchokounté 62e) , entr : Fabien Mercadal

Buts : Marseille : Mitroglou (37e), Thauvin (43e) .

