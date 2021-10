Caen. Football (Ligue 1) : Caen bat Reims, la course au maintien s'affole !  

Le match.

Gagner, toujours. De retour dans leur antre redevenue terre de succès depuis quinze jours, les Malherbistes savent que cette opposition face à Reims peut s'avérer décisive dans leur opération maintien. La prudence est de mise dans les premiers instants mais c'est Caen qui allume la première mèche par Ninga qui expédie un coup de tête gagnant dans le coin gauche du but de Mendy en guise d'ouverture du score (13e). Reims se réveille cependant et après un essai infructueux (30e), Doumbia est à la ramasse et égalise d'un tir puissant (37e). Mais ce Caen-là ne lâche rien et à peine remis en jeu, le ballon arrive sur Tchokounté qui obtient un coup france parfait en entrée de surface. Fajr le frappe et expédie un missile dans la lucarne de Mendy pour redonner l'avantage aux Normands (39e). Ce n'est pas fini puisque juste avant la pause, c'est Guilbert qui voit son centre fuyant terminer dans le coin droit du but Rémois (45e).

fin de première période décisive

Devant comme jamais cette saison, les Malherbistes continuent de pousser d'entrée de seconde période et Mendy se montrent décisif devant Tchkounté, Ninga puis encore Tchokounté (50e, 52e). Les minutes passent et le schéma est clair : Reims essaie de se reprendre et Caen gère en tentant de boucler les débats en contre. Sans toutefois y parvenir, la faute à une vraie maladresse dans la phase finale des actions. Côté Champenois, Suk place une tête hors cadre et Foket manque un face à face (66e, 75e). A l'orée du dernier quart d'heure, le stade d'Ornano voudrait pouvoir être certain du succès et le fêter mais les visiteurs poussent et obtiennent de nombreux corners. Sur l'un d'entre eux, Samba réalise l'arrêt du soir sur une tête de Suk (80e) et dans la foulée, Zahary commet l'irréparable et offre un penalty à Reims. Zeleni transforme et s'abat alors une chape de pression sur le SMC (82e). Les dernières minutes sont absolument irrespirables. Le MNK tient le stade à bout de bras et les Caennais s'arrachent sur chaque ballon pour préserver jusqu'au coup de sifflet final de M. Hamel, les trois points d'une victoire absolument capitale. Après 36 journées, Caen est revenu à hauteur de Monaco (17e). Tout est possible !

Les buts.

13e : Développement sur le flanc gaucbe de l'attaque normande qui parvient jusqu'à Imorou. Le centre du Béninois est parfait et trouve la tête de Ninga qui expédie le cuir dans le coin gauche de Mendy pour l'ouverture du score.

Caen : 1- Reims : 0

37e : Corner Rémois dévié par la défense normande mais trop peu repoussé. Le ballon revient sur Doumbia qui expédie cette fois le ballon hors de portée de Samba.

Caen : 1- Reims : 1

39e : Coup franc obtenu à l'entrée de la surface de réparation par Tchokounté. Fajr prend ses responsabilités et enveloppe un coup franc parfait dans la lucarne de Mendy.

Caen : 2- Reims : 1

45e : De son flanc droit, Guilbert reçoit un ballon de Moussaki, se remet sur son pied gauche et centre... Le ballon traverse toute la défense et vient mourir dans le but de Mendy.

Caen : 3- Reims : 1

82e : Suite à une faute de Zahary, Zeneli obtient un penalty et bat Samba d'un contre pied parfait.

Caen : 3- Reims : 2

La fiche.

Mi-temps : 3-1 , Arbitre : M. Hamel, Spectateurs : 18339

Avertissements : Caen : Zahary (81e), Reims : Chavarria (13e)

CAEN : Samba, Guilbert, Gradit, Djiku, Imorou (Armougom 78e) , Fajr (cap), Deminguet, Khaoui (Zahary 68e), Moussaki, Ninga, Tchokounté (Oniangue 59e), entr : Fabien Mercadal

REIMS : Mendy, Abdelhamid, Engels, Foket, Kamara, Cafaro, Doumbia, Romao (cap) (Ojo 82e), Chavarria (Zeneli 56e), Chavalerin, Oudin (Suk 56e), entr : David Guion

Buts : Caen : Ninga (13e), Fajr (39e), Guilbert (45e), Reims : Doumbia (37e), Zenely (82e sp)