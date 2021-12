Caen. Football (Ligue 1) : Caen battu par des "Verts" renversants...  

Le match.

Rapidement jetées, les bases de la rencontre ne recèlent aucune surprise. Caen s'assoit sur un bloc défensif solide et chercher à profiter de quelques espaces potentiellement laissés libres par les Stéphanois. L'affaire fonctionne mais Fabien Mercadal doit composer dès la 13e minute quand Genevois se blesse (potentiellement très gravement) au tendon d'Achille. La défense normande encaisse le coup et Saint-Étienne manque de percussion offensive. Il faut attendre la 28e minute pour voir Salibur alerter Samba mais le portier caennais se couche bien. Et dans la foulée, Ruffier lui, se manque totalement et permet à Fajr d'ouvrir le score après un tir lointain (30e). Le coup parfait est en marche d'autant que les Malherbistes conservent leur acquis jusqu'à la pause, Salibur se voyant refuser un but par la VAR, pour hors jeu (41e).

Renversement de situation en 2e période

Mais la réussite ne peut rien, d'entrée de seconde période, quand M. Buquet accorde le penalty à Salibur pour une faute de M'Bengue. Penalty que Khazri transforme en prenant Samba à contre-pied (47e). Ce retour à la parité provoque la réaction des " Verts ". Ninga se crée bien une grosse occasion en contre (52e) mais ce sont bien les locaux qui dominent et qui trouvent leur récompense sur une erreur de Samba qui ne s'impose pas sur un cafouillage et qui laisse Kolodzieczak marquer (66e). Tout se complique dès lors pour des Normands noyés défensivement. M'Vila trouve le poteau de Samba et Cabella voit sa reprise sauvée par Baysse sur sa ligne (82e). La fin de match est assez folle mais ne change rien à l'affaire, Caen s'incline.

Les buts.

32e : En sortie de surface de réparation, Fajr hérite d'un ballon plein axe et voit sa frappe fusante totalement manquée par Ruffier qui laisse le cuir filer dans son but.

Saint-Etienne : 0- Caen : 1

#ASSESMC - Le but de Faycal Fajr qui ouvre le score pour Caen : pic.twitter.com/2lJpULQGG9 — La Causerie de L1 Vidéos (@CDL1Videos) September 22, 2018

47e : Lancé à pleine vitesse, Salibur est touché en entrée (hors ?) de surface de réparation par M'Bengue. M.Buquet accorde le penalty et c'est Khazri qui trompe Samba pour l'égalisation.

Saint-Etienne : 1- Caen : 1

66e : Corner venu de la droite, qui termine par une déviation de Perrin repoussée par le poteau. S'en suit un cafouillage sur lequel Samba patine complètement. Kolodzieczak en profite pour glisser un pointu dans le but.

Saint-Etienne : 2- Caen : 1

Gros cafouillage dans la surface caennaise qui permet à @TimotheeKolo d'inscrire son 1er but avec les verts! Et ça fait 2-1 pour Sainté! pic.twitter.com/1JC0niVxJ1 — Alex (SerialKiffeur) (@Alex_InDaHouse2) September 22, 2018

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Buquet, Avertissements : Saint-Etienne : Khazri (32e), Kolodjieczak (47e), Caen : Guilbert (8e), Diomandé (35e), M'Bengue (47e)

SAINT-ÉTIENNE : Ruffier, Kolodzieczak, Subotic, Perrin (cap), Debuchy, Selnaes, M'Vila, Khazri, Hamouma (Diony 63e), Cabella, Salibur (Nordin 71e), entr : Jean-Louis Gasset

CAEN : Samba, Guilbert, Genevois (Diomandé 14e puis Imorou 46e) Baysse, M'Bengue, Oniangue (cap), Fajr, Peeters (Tchokounté 70e), Bammou, Ninga, Beauvue, entr : Fabien Mercadal

Buts : Saint-Étienne : Khazri (47e sp), Kolodzieczak (66e), Caen : Fajr (32e)