Caen. Football (Ligue 1) : Caen et Montpellier se quittent dos à dos 

Le match.

Trois jours après avoir fourni une prestation insuffisante à Saint-Etienne, les Caennais retrouvaient hier soir leur stade d'Ornano pour le premier de deux matchs à domicile en trois jours. Face à Montpellier, l'entame de match est normande. Dès les premiers instants, les hommes de Mercadal trouvent les premier ballons dangereux et c'est Khaoui qui ouvre logiquement la marque à 10 mètres du but de Lecomte en conclusion d'un bon mouvement (10e). Les Sudistes réagissent rapidement et profite d'un Armougom en difficulté défensive pour s'infiltrer dans la défense par Skuletic puis Delort (16e, 19e). Oniangue tente bien de servir Beauvue dans le bon espace obligeant Lecomte a éviter le break caennais (21e), Montpellier est plus tranchant en fin de période et parvient finalement à ses fins quand sur corner, Skuletic dévie pour Delort qui égalise à bout portant (37e). De quoi remettre les pendules à l'heure à la pause.

Chassé croisé et Montpellier termine à 10

Mais ces pendules, elles ne restent pas à l'heure bien longtemps. D'entrée de jeu en seconde période, un corner de Mollet est encore repris parfaitement par Le Tallec qui bat Samba et donne l'avantage aux siens (53e). Juste après, c'est Delort qui vient manquer un face à face avec Samba (56e). L'heure de jeu passée, Mercadal procède à ses changements et la donne change, justement. Caen est transformé et sur un coup franc combiné, Fajr voit son ballon repoussé par la barre, repris par Bammou pour l'égalisation (63e). Tout est à refaire. Et Delort est le premier en action, encore un face à face et encore un tir hors cadre qui soulage d'Ornano (69e). La fin de match est haletante. Normands et Héraultais tentent d'aller arracher les trois points et Montpellier doit même terminer à 10, après l'expulsion de Hilton (82e). La plus grosse occasion de ces ultimes minutes est caennaise, un coup franc fuyant de Fajr est repoussé par le poteau de Lecomte (86e).

Les buts.

10e : Débordement de Beauvue sur un service de Fajr. L'attaquant normand centre, Mendes manque sojn dégagement qui revient sur Khaoui dont la frappe croisée ne laisse aucune chance à Lecomte.

Caen : 1- Montpellier : 0

#SMCMHSC - Le but de Saif-Eddine Khaoui qui ouvre le score pour Caen : pic.twitter.com/yntCF1jkJj — La Causerie de L1 Vidéos (@CDL1Videos) September 26, 2018

37e : Corner venu de la droite et dévié par Skuletic. Le cuir trouve alors Delort qui marque de près.

Caen : 1- Montpellier : 1

51e : Corner venu de Mollet côté droit et Le Tallec reprend parfaitement de la tête pour crucifier Samba.

Caen : 1- Montpellier : 2

63e : Superbe coup franc de Fajr qui s'écrase sur l'équerre du but de Lecomte et revient sur Bammou, qui marque de la tête.

Caen : 2- Montpellier : 2

#SMCMHSC - Le but de Yassine Bammou qui égalise pour Caen après un très bon coup-franc de Fajr : pic.twitter.com/ENtqCruxu2 — La Causerie de L1 Vidéos (@CDL1Videos) September 26, 2018

La fiche.

Mi-temps : 1-1, Arbitre : M. Gautier, Spectateurs : 12 000

Avertissements : Caen : Fajr (88e), Montpellier : Mollet (62e)

Exclusion : Hilton (82e)

CAEN : Samba, Imorou, Guilbert, Baysse, Armougom, Oniangue (cap), Khaoui (Bammou 60e), Fajr, Deminguet (Ninga 60e), Beauvue, Tchokounté, entr : Fabien Mercadal

MONTPELLIER : Lecomte, Aguilar, Congré, Hilton (cap), Mendes, Cozza, Lasne, Mollet, Skuletic, Delort, Le Tallec, entr : Michel Der Zakarian

Buts : Caen : Khaoui (10e), Bammou (63e), Montpellier : Delort (37e), Le Tallec (53e)