Caen. Football (Ligue 1, 23e journée) : Caen renversé par les Verts ! 

Le match.

Alignés dans un système surprise, en 3-5-2 concocté par Patrice Garande, les Caennais débutent idéalement leur soirée puisque dès la 11e minute, la première incursion est la bonne dans la surface forézienne puisque le centre de Guilbert file au second poteau et trouve Rodelin qui marque d'une frappe puissante (0-1). L'ASSE va mal et Caen cherche le break, Peeters pense l'avoir trouvé sur un coup franc plongeant mais son essai est renvoyé par le montant de Ruffier (31e). Un moment décisif puisque dans la foulée, une perte de balle justement de Peeters enclenche un contre de Monnet-Paquet qui abouti sur N'Tep dont le plat du pied est synonyme d'égalisation (35e, 1-1). La seconde période débute par un nouveau moment intéressant des Normands mais le coup de tête de Santini est paradé par Ruffier (51e). Peeters lui aussi, y va de son nouveau coup franc mais le portier local est encore là (69e). Mais le rythme n'est plus là, Saint-Etienne effectue alors moult changements et c'est finalement du banc que la lumière vient pour les Verts, Bamba seul aux 25 mètres, expédie un missile gagnant dans les buts de Verocutre (78e, 2-1). Caen est immédiatement projeté à terre par ce but et ne réagit plus. Et ne réagira plus.

Les buts.

11e : Centre de Guilbert qui traverse toute la défense et arrive sur Rodelin qui au second poteau, fusille Ruffier à 5 mètres.

Saint-Etienne : 0- Caen : 1

35e : Duel au milieu de terrain, Peeters met le ballon involontairement dans la course de Monnet Paquet qui décale côté gauche et centre vers N'Tep qui assure une reprise parfaite pour l'égalisation.

Saint-Etienne : 1- Caen : 1

78e : Des 25 mètres plein axe et sans opposition, Bamba arme un missile superbe qui vient se loger dans le coin gauche du but de Vercoutre.

Saint-Etienne : 2- Caen : 1

Réaction.

Damien Da Silva (Caen) : "C'est très frustrant, on savait que les Verts n'étaient pas bien. On n'a fait le match qu'il faut, je ne pense pas que ce soit mérité, on n'a pas de réalisme. Tout n'est pas à jeter, mais c'est dommage, vraiment".

Fiche technique :

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Moreira puis M.Paradis (32e), Spectateurs : 21559

Avertissements : Saint-Etienne : M'Vila (64e), Silva (90e).

SAINT-ETIENNE : Ruffier, Janko, Perrin, Subotic, Silva, Diousse, M'Vila (Selnaes 73e), Monnet-Paquet (Hamouma 63e), Cabella, N'Tep (Bamba 63e) , Beric, entr : Jean-Louis Gasset

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Bessat, Genevois (N'Kololo 82e), DaSilva, Djiku, Sankoh, Peeters, Féret (cap) (Bazile 82e), Rodelin, Santini, entr : Patrice Garande

Buts : Saint-Etienne : N'Tep (35e), Bamba (79e), Caen : Rodelin (11e)

