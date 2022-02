Caen. Football (Ligue 1) : Fabien Mercadal laisse le "sac à dos de la pression" à Guingamp

Après avoir passé en revue son groupe et fait le point sur les internationaux, de retour de sélection, Fabien Mercadal est clairement entré dans le vif du sujet, avec notamment le cas de Stef Peeters et de Jessy Deminguet. En l'absence de Fayçal Fajr (suspendu), le Belge et le Lexovien auront un coup à jouer dans l'entrejeu :

Peeters-Deminguet : "je n'attends pas plus, j'attends beaucoup" Impossible de lire le son.

Si rien ne sera simple face à Guingamp, Caen a excellent coup à jouer en l'emportant, ce samedi soir 20 octobre 2018. Mais pour ce faire, Fabien Mercadal sait que le contenu sera essentiel et que la pression devra être absente des têtes normands, "on ne peut pas porter le sac à dos de pression des autres".

"C'est Guingamp qui a la pression, pas nous" Impossible de lire le son.

De leur côté, les Bretons savent qu'un résultat à d'Ornano confirmerait leur retour en forme après un début de championnat catastrophique. Fabien Mercadal n'a qu'une seule interrogation...

"quatre ou cinq derrière ?" Impossible de lire le son.

Pour cette 10e journée, le stade d'Ornano et ses supporters, atout essentiel depuis le début de saison, sera silencieux durant les 20 premières minutes suite à un mouvement de grêve national des supporters auquel le Malherbe Normandy Kop participe :

"Les supporters sont venus nous voir" Impossible de lire le son.

Caen-Guingamp, 10e journée de Ligue 1, coup d'envoi 20h, ce samedi soir 20 octobre 2018 au stade Michel-d'Ornano.

