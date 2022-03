Saint-Lô. Coupe de France : horaires et dates sont tombés pour Granville et Saint-Lô

Les horaires et les dates des 16èmes de finale de la Coupe de France de Granville et Saint-Lô sont tombés, jeudi 11 janvier 2018. Les deux clubs normands joueront le mardi 23 et le mercredi 24 janvier 2018.