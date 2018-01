Football (Coupe de France) : Revivez la qualification du FC Saint-Lô face à Aubervilliers !  

Le 06 janvier 2018 à 22:08 Par : Sylvain Letouzé

Ce samedi 6 janvier 2018, le FC Saint-Lô a écrit une des plus belles pages de son histoire en venant à bout du FC Aubervilliers pour se qualifier en 16e de finale de Coupe de France. Revivez les buts et la séance de tirs au but dans les conditions du direct.