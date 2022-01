Saint-Lô. Football (Coupe de France) : Saint-Lô-Aubervilliers et Granville-Bordeaux fixés par la Fédération

Parfois, les aléas des diffusions télévisées n'offrent pas toujours les meilleurs créneaux aux équipes d'une même région. Cette année, ça ne sera pas le cas pour Saint-Lô, Granville et dans une moindre mesure, le SM Caen.

Depuis ce vendredi 8 décembre 2018, la Fédération Française de Football a communiqué les jours et heures des matchs des 32e de finales de Coupe de France et la Normandie va pouvoir profiter pleinement des matchs de ses deux équipes "recevantes" que sont Saint-Lô et Granville.

Dior ou D'Ornano pour Granville-Bordeaux ?

Le FC Saint-Lô tout d'abord, qui accueille Aubervilliers (N3), jouera sur son terrain de Louis-Villemer, le samedi 6 janvier à partir de 15h.

L'US Granville elle, affrontera les Girondins de Bordeaux (L1), dimanche 7 janvier à 14h15. Pour le lieu, il faudra encore patienter jusqu'à mardi prochain 12 décembre pour connaître l'avis définitif de la FFF, ce sera soit au stade Louis-Dior, soit au stade d'Ornano, à Caen.

Le SM Caen lui, sera en déplacement à Hazebrouk (R1), également le samedi 6 janvier à partir de 15h.

