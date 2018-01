[REPLAY] Football (Coupe de France) : Revivez l'exploit de l'US Granville qui élimine Bordeaux ! 

Après Saint-Lô samedi 6 janvier, vous avez pu vivre ce dimanche 7 janvier 2018, la qualification historique de l'UG Granville face à Bordeaux. Des moments de sport à part, à goûter sans modération. Replay.

Décidément, ce premier week-end de sport de 2018 a réservé de sacrées émotions et de sacrées surprises au football normand.

Après les qualifications de Saint-Lô et Caen, la Normandie a vibré sur un énorme exploit, ce dimanche 7 janvier 2018 où l'US Granville a battu les Girondins de Bordeaux après prolongations (2-1) sur des buts de Sullivan Martinet et Ladislas Douniama.

Replongez dans cet exploit granvillais avec aux commentaires, Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé.

