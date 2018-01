Coupe de France : Granville - Bordeaux en direct sur Tendance Ouest

Dimanche 7 janvier 2018, Granville affronte Bordeaux au stade Louis Dior (Granville) dans le cadre des 32° de finale de la Coupe de France. Un match retransmis en direct sur la radio Tendance Ouest.

L'affiche a de l'allure. L'US Granville rencontre le FC Girondins de Bordeaux sur sa pelouse, le dimanche 7 janvier 2018 à 14h15. Un 32° de finale de la Coupe de France qui peut faire date en Normandie.

La magie de la Coupe

Pour la troisième fois consécutive, le groupe de Johan Gallon se qualifie pour les 32° pour la Coupe de France. Le club de la Manche qui évolue en National 1 n'a aucun complexe face aux Girondins de Ligue. Dans le journal La Manche Libre Johann Gallon déclare "Si on défend bien, on n'a aucune raison de craindre cette équipe". C'est dit, Granville peut faire l'exploit et s'offrir un 16° de finale.

En direct à la radio

Le 32° de finale entre Granville et Bordeaux sera diffusé en intégralité et en direct sur la radio Tendance Ouest, dès 14h15, dimanche 7 janvier 2018. Un match commenté par Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé.

