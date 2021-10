Le-Havre. Coupe de France (32e de finale) : performance du Havre à Bordeaux ! 

Le match.

Après dix minutes vouées à l'observation et ponctuées d'une situation de chaque côté, ce sont les Bordelais qui prennent le contrôle du ballon pour tenter de percer le 4-5-1 Havrais. Koundé est tout proche de trouver la faille sur une déviation de la tête mais Thuram parade (12e). Le portier Normand est encore décisif sur un nouveau tir puissant de De Préville (18e). Kalu puis Plaisil y vont à leur tour de leurs essais mais Thuram est toujours présent (25e, 27e). La demi-heure passée, les hommes de Tanchot sont mieux dans leurs crampons mais ni Assifuah, ni Fehrat ne trouvent le cadre de Costil (40e, 44e). La pause intervient sur un score nul et vierge.

Assifuah à point nommé

Les espoirs normands sont là et prennent définitivement du corps quand d'entrée de seconde période, Assifuah vient battre Costil pour ouvrir le score (49e). La surprise est en marche et Bordeaux ne réagit pas de manière nette. Les "Hacmens" défendent parfaitement et ne laissent aucun espace. Le temps file inexorablement et malgré de nombreux changements de part et d'autres, les occasions ne fleurissent pas. Le HAC croit de plus en plus en sa qualification pour les 16e de finale et le manque de percussion des Girondins ne fait que confirmer le sentiment. Après une belle résistance sur les derniers assauts locaux, les "Ciel et Marine" peuvent lever les bras, à l'inverse des Bordelais qui, comme l'an passé à Granville, sont sortis par une équipe normande.

Le but.

49e : Centre de Bese dévié au second poteau pour Camara qui manque sa volée mais le ballon trouve Assifuah seul devant le but, qui marque.

Bordeaux : 0- Le Havre : 1





La fiche.

BORDEAUX : Costil, Palencia, Kounde, Jovanovic, Sabaly, Plasil, Basic, Kamano, Kalu, Briand, DePreville, remp : Poussin, Lewzuck, Poundje, Lerager, Vada, Karamoh, Cornelius, entr : Eric Bédouet

LE HAVRE : Thuram, Bese, Mayembo, Bain, Coulibaly, Yuga, Lekhal, Fontaine, Fehrat, Assifuha, Thiaré, remp : Balijon (g), Irep, Camara, Basque, Bonnet, Gory, Kadewere, entr : Oswald Tanchot

BUT : Le Havre : Assifuah (49e)

