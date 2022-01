Caen. Football (Coupe de France) : Granville, Saint-Lô, Rouen et Évreux rêvent des 32e de finale ! 

US Granville (N2)- AS Vitré (N2)

Opposition entre deux équipes du même groupe en championnat de National 2. Duel qui s'annonce même parfaitement équilibré puisque ces deux équipes sont 10e et 9e du groupe actuellement et se sont séparées sur un score de parité à l'automne dernier. Léger avantage toutefois aux Granvillais, expérimentés à ce niveau ces dernières et qui seront poussés par leur public, à Louis-Dior.

Match à 18h, ce samedi 2 décembre, stade Louis-Dior, Granville.

La cote : 60/40

FC Rouen (N3)- FC Chartres (N2)

Il fallait se sortir de Saint-Brice (R1) pour avoir le droit d'affronter Chartres à Robert-Dicohon, le FC Rouen l'a fait. En face des Diables Rouges ce samedi soir, un des cadors de N2. Battus seulement une fois depuis le début de leur championnat, les Chartrains sont solides. Mais l'espoir est réel pour les Normands. Poussés par leur public, les hommes d'Abreu peuvent croire à la perf'.

Match à 18h, ce samedi 2 décembre, stade Robert-Diochon, Rouen.

La cote : 45/55

FC Saint-Lô (N3)- US Changé (N3)

Dix ans que le FC Saint-Lô, vieil habitué des épopées en Coupe de France dans les années 90 et 2000 n'avait pas connu tel automne dans la reine des coupes. En tirant Changé à domicile, les Manchois ont "grande opportunité" de rallier les 32e de finale, un décennie après leur dernière apparition à ce niveau, contre Montpellier (L2). Mais pour cela, il faudra passer l'obstacle Changéen. Le sérieux sera la clé, comme nous l'a confié Nicolas FAUTRAT, l'entraîneur Saint-Lois.

Match à 18h30, ce samedi 2 décembre, stade Louis-Villemer, Saint-Lô

La cote : 65/35

Évreux FC (N3)- Valenciennes FC (L2)

Les hommes de Dramane Dillain en ont fait le sucre d'orge de leur entrée d'hiver de cette Coupe de France version 2018. Après une entame de parcours où ils ont franchi les tours en favoris, l'exploit est venu à l'occasion du 7e tour où les Eurois ont signé une des grandes performances nationales en battant Le Havre, formation de Ligue 2 (3-2). Il va désormais s'agir de doubler la mise puisque Evreux reçoit un nouveau pensionnaire des "pros", Valenciennes. Alors, rebelote ou fin de parcours ? Il faudra quoi qu'il arrive, réaliser un match parfait pour espérer.

La cote : 30/70

Match ce samedi à 14h00, stade de La Madelaine, Evreux.

