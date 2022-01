Caen. Football (Coupe de France) : Granville et Saint-Lô avec le SM Caen pour porter la Normandie en 32e de finale ! 

US Granville (N2)- AS Vitré (N2) : 2-1

Granville exact au rendez-vous !

Johan Gallon voulait aller en 32e de finale, c'est fait pour Granville. Ce lundi 4 décembre 2017, les dirigeants maritimes seront au rendez-vous de ce premier tour de l'année qu'ils adorent depuis trois ans. Face à Vitré, rien ne fut aisé mais dès l'entame, Théault a mis les siens sur la bonne voix en ouvrant le score (15e). Un avantage très utile pour les Manchois qui ont su faire preuve de solidité, de solidarité et de patience avant de boucler la mise après l'heure de jeu par Douniama (63e). L'affaire est alors entendue, pense-t-on, mais Vitré revient dans les débats à l'orée des dix dernières minutes par Maiga (83e). Granville enfile alors le bleu de chauffe et met les barrières pour assurer sa qualification.

Buts : Théault (15e), Douniama (63e) pour Granville, Maiga (83e) pour Vitré

FC Saint-Lô (N3)- US Changé (N3) : 1-1 (St-Lô aux tab)

Au bout du suspense...

Annoncée comme serrée, cette opposition entre deux formations aux styles différents le fût. Rapidement décantée grâce à une ouverture du score précoce de Laribi pour Changé (2e) suivie d'une égalisation de Guenerie (9e), les débats sont ensuite entrés dans un schéma ardu, entrecoupé de nombreuses fautes et ne laissant que peu de place au jeu. Saint-Lô est gêné dans cette configuration et c'est même Changé qui est tout proche de prendre l'avantage, Perrier voyant sa tête renvoyée par le poteau de Vergnol (53e). La seule occasion nette du second acte et logiquement, les prolongations arrivent. Ce temps supplémentaire est irrespirable... et ce sont finalement les tirs au but qui désignent le vainqueur : Saint-Lô.

Buts : Guenerie (9e) pour Saint-Lô, Laribi (2e) pour Changé.

FC Rouen (N3)- FC Chartres (N2) : 0-2

Cruel pour les Diables Rouges…

Face à Chartres, les Rouennais ont joué, ont tenté, ont espéré et ont finalement craqué au pire moment, sur coup de pied arrêté, juste avant la mi-temps. Juste assez pour laisser Marie-Louise placer sa tête pour donner l'avantage aux Chartrains, jusque là bousculés et poussés dans leurs retranchements (44e). La seconde période fut d'un niveau tout aussi intéressant. De nombreuses phases arrêtées venant mettre le danger sur les buts de Crepel et Coulibaly les portiers du soir. Rouen touche même les montants à deux reprises (83e, 89e), mais rien n'y fait... Il était dit que les Normands n'iraient pas plus loin, c'est Chartres qui boucle mêmes les débats dans le temps additionnel par Papin (90e+1).

Buts : Marie Louise (44e), Papin (90e+1) pour Chartres

Evreux (N3)- Valenciennes (L2) : 0-3

Sortie avec honneur pour Évreux

Il n'y aura donc pas eu de second miracle pour Evreux, dans cette coupe de France. Après avoir battu Le Havre (L2) au tour précédent (3-2), les hommes de Dramane Dillain ont cette fois dû baisser pavillon face à un autre club pro, Valenciennes. Si Evreux a bien résisté, les deux buts coup sur coup de VA, aux 42e et 45e minute ont mis fin à tout suspense, Diarra et Mauricio faisant office de bourreaux (0-2). La seconde période en devenait donc rapidement jouée d'avance, VAFC gère, Evreux profite, un troisième et dernier but de Ambri venant plier définitivement les débats (69e). Evreux sort tête haute après une superbe aventure dans cette 101e édition de la reine des coupes.

Buts : Diarra (42e), Mauricio (45e), Ambri (69e) pour Valenciennes.

