Caen. Football (Coupe de France) : Granville, Saint-Lô et Evreux attendent impatiemment le tirage du 8e tour ! 

Ils sont trois à être passés au travers de l'apocalyptique 7e tour de Coupe de France pour la Normandie. Partis à 10 clubs, les Normands ne sont plus que trois à être encore en course, en attendant peut-être Rouen (qui jouera son 7e tour ce dimanche) et Caen, dernier club de la région à entrer en lice avec son statut de Ligue 1.

Au premier rang de ces trois heureux élus, l'Evreux FC 27. Les Ébroïciens ont signé un authentique exploit en balayant Le Havre (L2, 3-2). Un exploit qu'a d'ailleurs savouré Dramane DILLAIN, l'entraîneur du EFC27 :

Evreux FC : Dramane DILLAIN après l'exploit face au Havre Impossible de lire le son.

D'exploit, il n'est en revanche, pas question pour l'US Granville (N2). Habituée des parcours de choix en Coupe depuis l'arrivée de Johan GALLON aux commandes, l'USG a fait le travail avec patience devant Vierzon (N3). À un petit tour seulement des 32e de finales, synonymes d'entrée en matière des équipes de Ligue 1, le coach manchois se veut ambitieux au moment du tirage du 8e tour :

Granville : Johan Gallon veut croquer la Coupe à pleines dents Impossible de lire le son.

D'ambition, le FC Saint-Lô n'en manque pas non plus au moment de renouer avec son histoire. Coutumiers des parcours en Coupe de France dans les années 90 et 2000, les Saint-Lois retrouvent leur lustre, 10 ans après leur dernières aventure marquante. Thibault DESLANDES le président laudinien, se verrait bien poursuivre encore un peu dans cette compétition.

Saint-Lô : Le rêve des 32e de finales Impossible de lire le son.

