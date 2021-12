Caen. Football (Coupe de France) : Evreux tire le gros lot, Granville et Saint-Lô joueront à domicile ! 

Placés dans le chapeau 2, c'est Granville (N2) et Saint-Lô (N3) qui ont ouvert le bal pour la Normandie, dans ce tirage. En compagnie de formations essentiellement bretonnes, les Manchois avaient aussi en ligne de mire, les deux clubs professionnels, le FC Lorient (L2) et le Stade Brestois (L2).

Pas question de professionnels pour les Manchois néanmoins, mais plutôt de rencontres très équilibrées en prévision avec un élément important : Granville et Saint-Lô recevront. Les Granvillais (N2) ont hérité de la réception de Vitré (N2) à Dior et Saint-Lô (N3) accueillera Changé (N3). Deux rencontres qui peuvent laisser des espoirs de qualifications aux deux clubs manchois comme l'a confirmé Thibault Deslandes, le président de Saint-Lô : " On voulait recevoir, c'est chose faite. C'est une bonne chose. On prendra cet adversaire très au sérieux, mais on a l'opportunité au bout de ce match, d'aller en 32e de finale. C'est équilibré, c'est important de jouer chez nous, à nous de la transformer en résultat ".

Valenciennes pour Evreux !

Juste après ce chapeau 2, le chapeau 3 avec Evreux (N3) et Rouen (N3, en cas de qualification) n'a pas tardé à livrer son verdict et après que le choc de ce tour entre Lens et Reims soit sorti, le Evreux FC27 a tiré le troisième gros lot du chapeau, une nouvelle équipe de Ligue 2, le Valenciennes FC ! Nouveau match de gala pour les hommes de Dramane Dillain qui avaient éliminé Le Havre au tour précédent. Enfin, s'il se qualifie à Saint-Brice, ce dimanche 19 novembre en match en retard, le FC Rouen (N3) accueillera le FC Chartres, formation évoluant en N2.

Le tirage des normands :

US Granville (N2)- AS Vitré (N2)

FC Saint-Lô (N3)- US Changé (N3)

Evreux FC (N3)- Valenciennes FC (L2)

St-Brice ou Rouen (N3)- Chartres FC (N2)

