Bordeaux (AFP). Vin: les étudiants chinois accourent à Bordeaux pour se former

La première fois qu'il a bu du vin, il l'a mélangé avec du Sprite. Après deux années passées à Bordeaux, Zhizie Wu, un étudiant chinois de 23 ans, peut reconnaître au nez différents cépages. Comme lui, de plus en plus de jeunes Chinois accourent dans la métropole girondine pour se former dans un domaine en pleine expansion dans leur pays. "Il y a dix ans, c'était original pour un Chinois de travailler dans le vin. Aujourd'hui, c'est pour eux un secteur comme un autre, plus mûr en termes de business", résume Laurent Bergeruc, directeur de l'Inseec, école de commerce bordelaise réputée pour sa spécialisation en vins et spiritueux. Dans son établissement, la présence d'étudiants chinois (13% des effectifs dans la filière commercialisation du vin en 2014) est en "croissance régulière" depuis le milieu des années 2000 et il doit refuser chaque année des candidatures. Même constat à l'Institut de promotion commerciale (IPC) Vins et Spiritueux, qui travaille avec le négoce bordelais: si le niveau élevé de sélection, notamment en langue, fait pour l'heure plafonner les effectifs chinois à 10%, les demandes d'inscriptions ou de partenariats ne cessent d'affluer. Dans certains cursus, les étudiants chinois sont même les plus nombreux. Ainsi au Cafa, école privée de restauration créée en 1986, les Chinois représentent 48% des effectifs de la formation "conseiller en sommellerie", qui comprend un apprentissage de la dégustation, de la commercialisation et de l'oenotourisme. "Les premiers étudiants au début des années 2000 étaient des passionnés ayant déjà vécu en France. A partir des années 2008-2009, nous avons vu arriver des jeunes poussés par leur famille pour venir faire des affaires", relève le directeur de l'établissement, Patrick Portier. Une tendance qui reflète l'évolution du marché: en 2013, la Chine est devenue le premier consommateur mondial de vin rouge (+136% en 5 ans) et le cinquième pour le vin en général. "Ma première expérience du vin en Chine, c'était avec du Sprite, alors que je découvre ici qu'il faut cinq cents ans pour faire un bon vin!", s'enthousiasme Zhizie Wu, qui suit une formation au Cafa, tout en travaillant dans un restaurant réputé, mariant cuisine chinoise et vins bordelais. "Le vin c'est magnifique, c'est élégant!", renchérit son camarade Zhize Zhou, 23 ans, qui suit la même formation après des études de biologie en Chine. Il se félicite surtout de pénétrer à Bordeaux le monde du vin français, signe de prestige social dans son pays. "En Chine, j'avais goûté du vin argentin ou australien, pas de vin français, trop cher". - 'Soif de connaissances' - Sur place, l'entrée dans l'univers du vin réserve des surprises aux néophytes: la découverte, par exemple, qu'il existe du vin blanc à côté du vin rouge, de loin le plus consommé chez eux; que les vins doux, tels les Sauternes, peuvent être sucrés "comme des bonbons"; que la dégustation est très codifiée La notion de "terroir" intrigue aussi beaucoup. "Dans un même village, on peut avoir différentes appellations, des châteaux très proches peuvent produire des vins très différents, c'est très surprenant", témoigne Difan Guo, 25 ans, en stage dans une célèbre oenothèque de la ville. Mais les formateurs constatent à l'unisson une grande motivation et une "vraie soif de connaissances". "Il y a ce sentiment qu'ils sont passés à côté de quelque chose pendant des années", témoigne Christophe Grosjean, responsable pédagogique au lycée agricole (EPLEFPA) de Bordeaux-Gironde, qui propose depuis deux ans une formation sur mesure à destination d'étudiants chinois. Les étudiants savent qu'étudier le vin en France, et en particulier dans le bordelais, premier des vignobles français à s'être lancé dans une conquête offensive du marché chinois, est un véritable "sésame" pour leur carrière future. Et les rachats de châteaux par de riches Chinois (une centaine dans le bordelais, sur quelque 8.000 propriétés au total), telle l'actrice Zhao Wei à Saint-Emilion, n'a fait que renforcer ce prestige, suscitant un intérêt croissant chez les jeunes, souligne Yann Chaigne, responsable des enseignements à l'IPC. "C'est vrai que dans le vin, on travaille avec les riches", reconnaît Yuchen Zhou, une Pékinoise de 28 ans, venue d'abord à Bordeaux suivre un master en finances, sans aucun lien avec le vin. Mais c'est l'omniprésence du nectar dans la vie sociale bordelaise qui l'a rapidement amenée à s'y intéresser. Après des stages en marketing et oenotourisme dans différents châteaux, elle est aujourd'hui chargée par le Cafa de nouer des liens à Pékin pour l'ouverture d'une antenne chinoise. Si la plupart des étudiants sont issus de milieux sociaux aisés, voire très riches pour quelques-uns - ils ont souvent déjà fait plusieurs années d'études en Chine et suivi des cours de langue à l'Alliance française - les profils se sont diversifiés ces dernières années. Certains viennent de milieux plus modestes et travaillent pour payer leurs études, dont le coût annuel varie de 3.800 à 20.000 euros, hors hébergement. "Les étudiants profitent d'être à Bordeaux pour nouer des contacts, certains envoient des conteneurs de bouteilles en Chine", explique Valérie Cholet, formatrice au Cafa, surprise par leur "opportunisme exacerbé en matière d'affaires". "Ils cultivent les contacts, ils sont dans une logique de conquête: tout leur semble possible", analyse Christophe Grosjean, du lycée agricole Bordeaux-Gironde. - 'Transparence' -

