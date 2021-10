Beaune (France) (AFP). Hospices de Beaune: l'attrait des Chinois se poursuit

La vinosphère aura les yeux rivés dimanche sur Beaune, petite ville du centre de la France, où seront mises aux enchères 47 cuvées de vins prestigieux pour la séculaire vente de charité des Hospices, qui attire toujours plus la clientèle asiatique, en particulier chinoise. Des centaines de personnes se pressaient vendredi matin dans la cuverie pour une des traditionnelles dégustations précédant la vente, un événement international dans le monde du vin. Parmi la foule, "Billy", un chef d'entreprise chinois de 31 ans, grand amateur de Bourgogne, prévoit d'acheter "neuf" pièces dimanche pour environ "15.000 euros" chaque fût de 228 litres, contre "quatre" pièces en 2013. L'une de ses motivations cette année? Sa fille. "Il y a une tradition en Chine: on prépare un fût de vin pour le futur mariage de son enfant", explique-t-il. "En Chine, les vins de Bourgogne ne sont pas aussi connus que ceux de Bordeaux", ajoute le jeune businessman originaire de Shenzen, qui dit aimer la "pureté" des crus bourguignons. "Pour comprendre les vins de Bordeaux, il faut un ou deux ans, alors que les Bourgogne, qui sont plus difficiles à comprendre, il faut toute une vie." "Il existe un intérêt grandissant des Asiatiques pour le monde des vins car il y a beaucoup de passionnés qui veulent partager ce produit noble, qui véhicule une culture", souligne Pierre Beuchet de la maison de vins Champy. Les enchères de Beaune constituent la plus grande vente de charité vinicole au monde. La recette en est reversée à l'institution hospitalière des Hospices, fondée au XVe siècle par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, afin de financer la modernisation de l'hôpital de la ville et l'entretien du bâtiment historique de l'Hôtel-Dieu. Les Hospices de Beaune possèdent un domaine viticole exceptionnel, constitué à 85% de vins de première catégorie et grands crus, et formé au fil des siècles par des legs et donations. Autrefois réservée aux négociants bourguignons, la vente des Hospices de Beaune, qui a toujours lieu le 3ème dimanche de novembre, s'est ouverte aux particuliers depuis l'arrivée, en 2005, de la maison d'enchères Christie's. Cavistes, restaurateurs, négociants, ou simples amateurs et collectionneurs achètent des fûts d'un vin qui vient d'être vendangé et qui sera gardé en cave pendant un an avant d'être mis en bouteilles. "C'est une +win-win situation+", du gagnant-gagnant, estime M. Beuchet: "Le particulier a l'avantage de pouvoir mettre son nom sur l'étiquette du vin qu'il achète, mais comme il n'a pas les moyens d'élever les vins, il se retourne vers les négociants pour l'élevage." - 534 pièces de 228 litres - 534 pièces (fûts de 228 litres) de 47 cuvées (33 de rouge et 14 de blanc) seront mises aux enchères dimanche, avec pour parrains l'ancien mannequin Adriana Karembeu et le présentateur télé Michel Drucker. Chaque année la vente a lieu sous le patronage de stars. Les Hospices soutiennent chaque année une ou plusieurs associations caritatives, en leur reversant les profits d'un tonneau de vin. Cette année, la "Cuvée des présidents" (tonneau de 228 litres) de Corton-Bressandes Grand cru sera vendue au profit de deux associations: "Toutes à l'Ecole" qui finance la scolarisation de filles au Cambodge et la Fondation Imagine en faveur de la recherche sur les maladies génétiques. En 2013, la vente avait rapporté la somme record de 6,3 millions d'euros avec une arrivée en force d'enchérisseurs chinois. La pièce de charité avait été adjugée 131.000 euros à une femme d'affaires de l'Empire du Milieu. Pour M. Breuchet, "il faut savoir vendre cher" mais "le marché est très tendu en ce moment". "On est à la limite, il ne faut pas faire la même erreur que Bordeaux." De son côté, le directeur-adjoint de la Fédération des négociants-éleveurs de Bourgogne, Denis Duveau, remarque que "les enchères amplifient la dynamique de marché". "Et pour le moment, le marché est à la hausse", souligne-t-il.

