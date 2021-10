Beaune (France) (AFP). Hospices de Beaune: du vin en quantité et de l'intérêt pour la 154e vente

La 154e vente des Hospices de Beaune va s'ouvrir dimanche dans un climat plus serein qu'en 2013: le millésime 2014 "redonne le sourire" aux vignerons et, selon Christie's, "l'intérêt est là" pour la plus grande vente de charité vinicole au monde. Pour le millésime 2014, "le bilan est encore délicat mais les premières estimations prévoient une production de 1,5 million d'hectolitres. Cela va apporter un grand ballon d'oxygène à la Bourgogne car nos stocks étaient au plus bas", a estimé le président de la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne (CAVB). "Qualité et quantité, cela va rééquilibrer notre Bourgogne sur les marchés", a-t-il poursuivi. En 2013, les professionnels s'étaient alarmés de "stocks historiquement bas", qui mettaient à mal les exportations. Du côté des négociants, le président de l'Union des maisons de vins de Bourgogne, Frédéric Drouhin, s'est aventuré à un pronostic sur le résultat de la vente des Hospices : "Il devrait y avoir une stabilité sur les blancs, qui sont bons et il y en a peu. Il serait logique qu'il y ait une baisse sur les rouges car il y en a plus", a-t-il dit. Plus généralement, pour les vins de Bourgogne à l'exportation, M. Drouhin a pointé que "la hausse des prix perturbe les consommateurs", notamment sur le continent américain. Responsable du département vin chez Christie's, Anthony Hanson, a pour sa part assuré qu'"avant, la vente était un thermomètre" pour les marchés des vins de Bourgogne. "Aujourd'hui, le thermomètre est cassé: c'est une vente de charité, les gens n'achètent pas pour faire du commerce mais pour une autre motivation", a-t-il estimé. - Record de 6,3 millions en 2013 - En 2013, la vente, où avaient été proposées 443 pièces (fûts de 228 litres) de 43 cuvées, avait rapporté la somme record de 6,3 millions d'euros. M. Hanson a estimé que "l'intérêt est là" pour la 154e vente des Hospices de Beaune, qui constitue la plus grande vente de charité vinicole au monde. "Christie's essaie de pérenniser la mondialisation de la vente", a-t-il affirmé. 534 pièces de 47 cuvées (33 de rouge et 14 de blanc) seront ainsi mises aux enchères dimanche après-midi, avec pour parrains l'ancien mannequin Adriana Karembeu et le présentateur télé Michel Drucker. La recette en est quasi intégralement reversée à l'institution hospitalière des Hospices, fondée au XVe siècle par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, afin de financer la modernisation de l'hôpital de la ville et l'entretien du bâtiment historique de l'Hôtel-Dieu. Un autre millésime sera aussi vendu au profit de deux structures caritatives: La "Cuvée des présidents" (tonneau de 228 litres) de Corton-Bressandes Grand cru, au bénéfice de deux associations, "Toutes à l'Ecole" qui finance la scolarisation de jeunes filles au Cambodge et la Fondation Imagine, en faveur de la recherche sur les maladies génétiques. En 2013, la pièce de charité, un fût de 456 litres de Meursault-Genevrières 1er cru, avait été adjugée 131.000 euros à une femme d'affaires chinoise. "La Chine est le grand marché de demain mais c'est 1% des exportations de vins de Bourgogne", a relativisé le président délégué du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, Louis-Fabrice Latour. La Chine représente le 12e marché en volume pour les vins de Bourgogne. "La Bourgogne investit sur le marché chinois tout en conservant sa loyauté envers ses clients historiques", a renchéri M. Drouhin.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire