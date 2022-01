Paris (AFP). La restauration rapide gagnante du rush du shopping de Noël

Un repas sur cinq est consommé dans un fast-food en France au mois de décembre, période de l'année consacrée aux achats de Noël, ce qui représente une hausse de 5% depuis 2009, selon une étude du cabinet NPD Group. Le reste de l'année, un repas sur 6 est pris dans la restauration rapide. Dans le palmarès des produits les plus consommés en décembre, les viennoiseries (90 millions d'unités vendues en décembre 2013) arrivent en tête, devant les burgers (75 millions) et les desserts (70 millions), précise cette étude de NPD, groupe qui étudie tous les mois les habitudes de fréquentation des restaurants de plus de 14.000 consommateurs français. Pour le mois de décembre, consacré traditionnellement aux achats de cadeaux, les visites dans les restaurants de type fast-food n'ont cessé d'augmenter depuis 2009 (+ 5% depuis 2009, soit une augmentation de 3,5 millions de visites additionnelles en France), souligne-t-elle. "Décembre est un mois important pour les fast-foods qui sont souvent choisis comme solution de repas rapide entre les courses, mais également pour les chaînes de sandwicheries et les commerces de proximité proposant les offres de restauration à emporter", explique Maria Bertoch, expert industrie de la division foodservice Europe de NPD Group, cité dans cette étude. Les chaînes, implantées en zone commerciale, voient aussi leur part de marché en visites augmenter de 2 points en décembre par rapport au reste de l?année. Au total, 21% des repas au restaurant ont été pris dans des centres commerciaux ou galeries marchandes en décembre 2013 contre 18% le reste de l'année. Selon NPD, le mois de décembre connaît aussi une augmentation du nombre de visites de ces établissements à l'heure du déjeuner (augmentation de 39% à 41% de la part des visites déjeuner dans les visites de la journée) et en semaine (de 70% à 72% des visites) car de nombreuses courses de Noël se font pendant la pause déjeuner et pendant la semaine. Les fast-foods attirent surtout les familles sur cette période, dont la part dans les visites de ces enseignes passe de 35% de moyenne annuelle à 37% en décembre.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire