Paris (AFP). Le jambon-beurre, sandwich préféré des Français, a augmenté de plus de 1% en 2014

Le prix du sandwich jambon-beurre, consommé plus d'un milliard de fois en France l'an dernier, a continué à augmenter mais un peu moins vite que celui des autres produits de la restauration, selon un indice publié jeudi. Le jambon-beurre a coûté 1,05% de plus en 2014 qu'en 2013, s'établissant à 2,74 euros en moyenne, quand le prix moyen de la pizza Reine, la plus consommée dans l'Hexagone, s'établit à 10,54 euros (+2,90%). Le tarif du sandwich emblématique a constamment progressé pendant les quatre dernières années, avec une hausse de 8,22% depuis 2010. L'inflation cumulée des prix de la restauration sur la même période 2010-2014 est de 10%, selon le cabinet spécialisé Gira conseil, qui réalise cet indice depuis 2008. En 2014, le marché du sandwich en France est en croissance de 2,33% par rapport à 2013 soit 2,19 milliards d?unités consommées pour un chiffre d?affaires de 7,44 milliards d?euros. Le jambon-beurre y représente 58% des sandwichs consommés avec plus de 1,28 milliard d?unités consommées. Pour Bernard Boutboul, directeur général de Gira Conseil, "cela signifie que près de 6 sandwichs sur 10 vendus sont des jambon-beurre, c'est énorme. C'est la première fois qu'on atteint ce niveau", affirme-t-il, précisant qu'"avec la crise les gens font attention et le produit est de plus en plus qualitatif". Et "il faut noter que malgré la forte hausse des volumes, le prix moyen du jambon-beurre, sandwich d'entrée de gamme en prix, est resté raisonnable en 2014", ajoute M. Boutboul. - Les français parmi les plus consommateurs de pizzas au monde - Avec un prix moyen de 3,18 euros, Paris est sans surprise la ville la plus chère, suivie par Tours (3,15 euros) et Clermont-Ferrand (3,10 euros). A l'inverse, c'est à Sète et Dieppe que l'on trouve le jambon-beurre le moins cher avec un tarif moyen de 2,36 euros, puis à Douai, Abbeville ou Saumur (2,41 euros). Pour la première fois, les hypermarchés et les supermarchés ne représentent plus le canal de distribution le plus économique, détrôné par les supérettes qui proposent le sandwich jambon-beurre le moins cher à 1,93 euro, soit une baisse record de 12% par rapport à 2013. Le circuit le plus cher reste les cafés, bars et brasseries, les acteurs historiques du jambon-beurre, dont les tarifs augmentent constamment depuis 2012. Côté Pizza, Gira conseil s'attarde sur la Reine, la plus consommée en France. Son prix moyen s'établit à 10,54 euros (+2,90% par rapport à 2013). Le cabinet note "un contraste toujours aussi important entre les régions françaises. Cette pizza s'établit à 9,37 euros pour la moins chère en Bourgogne contre 11,58 euros en Ile-de-France". Et "un Français doit travailler en moyenne 2 minutes de plus que l?année dernière pour s?offrir une pizza Reine, soit 40 min". Que ce soit en volume ou en valeur, 2014 à été une année faste pour la pizza. L?année dernière, le marché de la pizza tous circuits de distribution confondus a pesé 5,36 milliards d'euros (+1,36%) pour un volume de 809 millions d?unités consommées (+1,20%) et 20.432 points de vente (+0,82%). "La France reste l?un des deux pays les plus consommateurs de pizzas au monde", selon M. Boutboul. Enfin, le cabinet affirme que le burger représente "un repas sur quatre" en France dans la restauration commerciale. Un chiffre "inédit", avec "1,07 milliard de burgers consommés en 2014 (+10%)", souligne M. Boutboul, qui martèle que "la +burger mania+ est loin d'être finie dans l'Hexagone".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire