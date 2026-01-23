En ce moment L'amour de ma vie LINH
Bien-être. Cinq techniques étonnantes pour s'endormir en quelques minutes

Société. Vous avez des difficultés à trouver le sommeil ? Certaines techniques simples, parfois surprenantes, permettent d'accélérer l'endormissement en agissant directement sur le mental et le corps. Découvrez-les sur Tendance Ouest !

Publié le 23/01/2026 à 15h41 - Par Aline
Bien-être. Cinq techniques étonnantes pour s'endormir en quelques minutes
Victime d'insomnie ? Découvrez cinq astuces qui favorisent l'endormissement. - Illustration

Trouver le sommeil peut parfois devenir un véritable défi, surtout lorsque le cerveau refuse de se mettre sur pause. Stress, pensées en boucle ou mauvaises habitudes retardent souvent l'endormissement. Pourtant, certaines techniques simples et parfois étonnantes permettent de "tromper" le mental et d'aider le corps à glisser plus rapidement vers le sommeil.

La respiration 4-7-8

Cette méthode consiste à inspirer pendant 4 secondes, retenir sa respiration 7 secondes, puis expirer lentement sur 8 secondes. Elle ralentit le rythme cardiaque et calme le système nerveux, créant un état de détente propice à l'endormissement.

La visualisation guidée

Imaginer un lieu apaisant (une plage, une forêt, un chemin) aide à détourner l'esprit des pensées anxieuses. Cette technique réduit le stress mental et favorise le lâcher-prise avant de dormir.

Le compte à rebours mental

Compter lentement à rebours, par exemple de 300 à 0, sollicite l'attention de manière monotone. Ce mécanisme fatigue le mental, coupe les ruminations et facilite l'arrivée du sommeil.

L'astuce du mentaliste

Le mentaliste Fabien Olicard recommande un exercice simple : se concentrer pendant une minute sur une seule sensation, comme la respiration ou un point précis du corps. Cette focalisation calme l'activité cérébrale et reproduit l'état précédant naturellement l'endormissement.

Un environnement qui invite au sommeil

Une chambre fraîche et rangée, une lumière tamisée, l'absence d'écrans et une routine régulière envoient au cerveau des signaux clairs de repos. Ces éléments physiologiques accélèrent la transition vers le sommeil et améliorent sa qualité.

