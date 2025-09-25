Bien-être. Dormir 46 minutes de plus pour un réveil zen : le secret pour être plus heureux

Parfois, on se lève du pied gauche… Mais il se pourrait que 46 minutes de sommeil en plus fassent toute la différence !

Selon une étude récente menée par des chercheurs de l'Université Baylor aux Etats-Unis, ajouter seulement 46 minutes de sommeil par nuit suffirait à améliorer significativement l'humeur, la concentration et la gestion du stress dès le matin. Un gain modeste en temps, mais des effets puissants sur notre bien-être quotidien.

Quelques minutes en plus, qui changent tout

Les participants à l'étude ont simplement prolongé leur nuit d'environ trois quarts d'heure pendant une semaine. Le résultat ? Moins d'irritabilité, plus de patience, et une meilleure capacité à affronter les imprévus. Un cerveau mieux reposé régule plus efficacement les émotions et les hormones du stress, nous aidant à démarrer la journée du bon pied.

Les écrans : ennemis de nos nuits

Les chercheurs insistent également sur un point clé : nos habitudes nocturnes. Ecrans, réseaux sociaux, séries… peuvent être les coupables de nos nuits écourtées. En réduisant ces distractions, on peut facilement récupérer ces précieuses 46 minutes, sans bouleverser son emploi du temps. Moins de scrolling et plus de sommeil, pour un réveil plus heureux et moins stressé.