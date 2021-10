Les secrets d'un sommeil efficace

Le cerveau est le seul organe qui a besoin de dormir. Le sommeil est le moment où il classe informations et émotions. C’est aussi le temps de la maintenance de l’organisme. Il ralentit son activité, synchronisé par des donneurs de temps : l’alternance jour/nuit, la température corporelle...

"La nuit, le cerveau, privé de lumière, reçoit l’indication de se mettre en situation de sommeil. Je râle toujours contre les patients qui regardent la télé au lit, parce que la luminosité de l’écran trompe le cerveau, lui faisant croire qu’on est en plein jour. Mieux vaut un livre, une lampe de 25W.” Le sommeil intervient généralement entre 22 et 23 h. Le praticien met en garde : “On peut contredire les ordres biologiques, mais on décale son horloge. Si on le fait trop longtemps, cela peut clairement créer des troubles du sommeil."



L’importance du sport

Pour bien dormir, l’hygiène de vie est très importante. “La température du corps doit baisser d’un degré. Si vous avez du mal à vous endormir, vous pouvez vous mettre prendre une douche avant de vous coucher, d’abord d’eau tiède puis progressivement froide ; quand on commence à frissonner, c’est que la température du corps baisse. On peut alors se coucher, tout couvrir sauf le visage. C’est efficace et évite les médicaments.”

Le sport est essentiel au fonctionnement de l’organisme, au sommeil. La fin de l’après-midi est l’heure limite pour en faire puisqu’il faut deux à trois heures pour que la température du corps redevienne acceptable.

Le dîner doit être assez peu calorique. L’alcool n’a pas beaucoup d’importance, sauf s’il est pris en grande quantité. Le praticien déconseille la prise d’excitants comme la nicotine, le café.