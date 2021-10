C'est la rentrée, faites-vous chouchouter

Que ce soit pour prolonger les “bonnes” habitudes acquises pendant les vacances ou réparer les dégâts du soleil sur la peau, hommes et femmes plébiscitent des soins “naturels” au moyen de techniques non invasives et de produits dits “bio”.

“Les clients viennent pour la relaxation. Quelque part, le soin est un prétexte”, remarque Stéphanie Adin, gérante du Boudoir poudré à Rouen. Pourtant, au retour des vacances, la peau, après avoir été exposée au soleil, baignée et épilée, a besoin d’être hydratée en profondeur. En effet, les crèmes et huiles solaires agissent comme une protection contre les UV, non comme un véritable agent hydratant. Un soin “gommage” du visage et du corps permet d’ôter les peaux mortes tout en adoucissant le grain de peau. Pour ce faire, Stéphanie Adin privilégie les soins à base de caroube, de jasmin, de jojoba, d’aloe vera ou d’huile d’amande douce. L’esthéticienne préconise à ses clients souffrants d’acné un peeling ou un soin purifiant à base d’argile.



N’oubliez pas les pieds

Selon elle, les pieds ne doivent pas non plus être négligés. “Entre les tongues et le sable, ils sont souvent en mauvais état”, indique-t-elle. “Après avoir travaillé l’ongle, je le polis. Puis j’effectue un gommage, suivi d’un masque avant de terminer par une pose de vernis.” Enfin, n’oubliez pas vos cheveux ! Privilégiez des soins nourrissants à base de vitamines et de kératine.

Depuis 2010, Emmanuelle Manchion, gérante d’Aquavital Institut au Mesnil-Esnard, a remarqué une nette augmentation du nombre de ses clients adeptes des séances de réflexologie. “A titre préventif ou en accompagnement d’un traitement médical, la réflexologie permet de libérer les tensions par le pied”, affirme-t-elle.