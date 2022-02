Rouen. À Rouen, le retour des cosmétiques naturels et biologiques

Le bien-être passe par le physique, mais aussi par les produits d'hygiène que l'on utilise au quotidien. "Quand on regarde la liste des ingrédients dans les produits de grandes surfaces, on ne comprend pas grand-chose", admet Véronique Melchior, gérante du magasin Prima Natura à Rouen (Seine-Maritime). "Il s'agit souvent de produits issus de la pétrochimie avec des noms latins ou anglais."

Des produits artificiels qui encouragent hommes et femmes à revenir vers des cosmétiques naturels comme l'huile de coco : "on peut aussi bien l'utiliser sur les cheveux, sur la peau. Certains en prennent même pour la cuisine !" Parmi les autres produits qui ont du succès, le beurre de karité et les multiples huiles essentielles.

Temps d'adaptation

Véronique Melchior met toutefois en garde les personnes qui vont passer aux produits naturels : "Il y a besoin d'un temps d'adaptation car l'organisme est encore imprégné par les anciens produits industriels." La gérante du magasin, qui est aussi naturopathe, souligne qu' "on est un ensemble, on ne peut pas prendre soin que de son aspect intérieur ou extérieur. Tout est lié", ajoute-t-elle.

C'est d'ailleurs pour cela qu'après les fêtes de fin d'année, où les excès sont nombreux, des problèmes de peau ressurgissent. "Le foie agit beaucoup sur notre organisme."

