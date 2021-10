Bois-Guillaume-Bihorel. Les conseils d'un diététicien rouennais pour être au top de sa forme

Les fêtes de fin d'année sont désormais terminées, place à 2019. Beaucoup d'entre vous vont prendre la bonne résolution de surveiller son alimentation pour bien démarrer cette nouvelle année. "Les excès des fêtes peuvent passer dans une alimentation qui est équilibrée le reste du temps", tient d'abord à rassurer Tristan Durand, diététicien à Rouen (Seine-Maritime).

Pas de régime

Pas la peine de se lancer à corps perdu dans un régime : "la recherche scientifique a prouvé que, dans plus de 80 % des cas, le régime entraîne une reprise de poids et parfois plus d'un an après", explique Tristan Durand. Pour lui, comme pour beaucoup de ses confrères, le régime n'est pas une bonne solution. Ce qu'il faut c'est adopter une alimentation équilibrée.

"Il faut manger de tout et se faire plaisir, affirme le diététicien, il faut arrêter de se prendre la tête et prendre un peu de plaisir." La clé d'un repas réussi : des protéines (viande, œuf, poisson), des féculents (qui apportent de l'énergie sur la durée) et des légumes en grande quantité (ils apportent du volume dans l'assiette et des vitamines pour le corps).

Stop au grignotage

"Il est important aussi d'avoir des rendez-vous fixes pour les repas et surtout, de mettre fin au grignotage qui fait exploser le nombre de calories absorbées dans une journée, poursuit Tristan Durand, il faut avoir une régularité dans les repas, quitte à manger un peu plus pour éviter d'avoir faim dans la journée."

"Il ne faut pas faire la révolution dans son assiette", explique Tristan Durand

Pour réussir ce rééquilibrage alimentaire, le diététicien rouennais explique qu'il "ne faut pas être trop dur, mettre de petits objectifs en place et progressifs". "Il ne faut pas faire la révolution dans son assiette, sinon au bout d'un moment, la pression va être relâchée et on va se rattraper en reprenant de mauvaises habitudes."