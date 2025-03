Rouen. Des tulipes contre le cancer : d'abord la récolte, ensuite les ventes

L'opération de solidarité fonctionne ainsi depuis 1994. Chaque année, les Lions Clubs se mobilisent au côté de la fondation Charles Nicolle-Normandie dans la lutte contre le cancer via la vente de tulipes. "120 000 bulbes ont ainsi été plantés le 11 novembre 2024 à Saint-Jean-du-Cardonnay", explique la fondation. Les bénévoles ont rendez-vous le 4 avril pour commencer la cueillette avant de revendre les fleurs aux particuliers mais également aux collectivités et aux commerçants via des "contrats de fleurissement", soit 20 tulipes livrées chaque semaine durant trois semaines, c'est-à-dire l'équivalent de 75 euros. Pour les particuliers, le bouquet est vendu 6 euros ou 10 euros les deux. D'ailleurs, deux ventes sont prévues au CHU de Rouen les 11 et 25 avril prochains. Pour le CHU de Rouen, cette opération a permis de financer notamment une caméra infrarouge pour les cancers du foie, colon, rectum ou de l'œsophage, une caméra chirurgicale 3D pour les cancers viscéraux ou encore du matériel pour la reconstruction plastique à la suite d'un cancer du sein.