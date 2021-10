Rouen. Au CHU de Rouen, bientôt un nouveau bâtiment Robec pour l'ambulatoire

Le CHU de Rouen continue sa modernisation avec un nouveau bâtiment qui s'apprête à sortir de terre. Donnant directement sur la rue Eau-de-Robec, il accueillera 25 salles d'opération ultramodernes, un espace d'hospitalisation de 48 places et regroupera les consultations d'anesthésie. L'objectif est notamment de répondre aux exigences du ministère de la santé qui souhaite atteindre deux tiers des opérations en ambulatoire. "Aujourd'hui, 35% des interventions se font sur ce mode au CHU de Rouen. L'objectif est d'atteindre 50% grâce à ce nouvel équipement", explique la directrice du CHU, Isabelle Lesage.

Un accueil du patient amélioré

Le bâtiment a été conçu par l'architecte parisien Michel Beauvais, qui a fait des projets de santé, sa marque de fabrique. "Il se passe tout dans un hôpital, c'est vraiment la vie. On ne peut pas concevoir un hôpital sans avoir à l'esprit cette dimension humaine, cette dimension sensible", explique-t-il. "Nous avons cherché à regarder ces lieux, avec les yeux du patient", ajoute Isabelle Lesage. Concrètement, l'accueil se fait par des jardins. Le patient est ensuite accompagné vers les unités de chirurgie en restant debout, s'il le souhaite. S'il a besoin d'attendre, des salons sont prévus, décorés comme des hôtels avec des fauteuils méridiennes pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles et dans un cadre agréable, au lieu de patienter dans un couloir. Moins de contraintes pour le patient donc, et moins de dépenses pour l'hôpital avec des séjours plus courts. "C'est une piste d'économie mais dans l'hôpital public, cela permet de consacrer plus de moyens dans d'autres dépenses, comme des équipements", se défend Isabelle Lesage.

Le coût du bâtiment Robec s'élève à 50 millions d'euros. Une première phase de travaux jusqu'en 2019 avant ensuite la surélévation du bâtiment central du CHU (2021-2022), puis la réorganisation et la modernisation du bâtiment Dévé (2023-2024).

