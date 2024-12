Mentalisme. Fabien Olicard : son spectacle arrive à Rouen et à Caen en janvier !

Depuis son plus jeune âge, Fabien Olicard est animé par une soif de comprendre. Fasciné par le cerveau et les sciences, il a commencé par dévorer des livres avant de se lancer dans l'illusionnisme à seulement 8 ans. Cette curiosité ne l'a jamais quitté et continue de nourrir ses projets. Il a enchaîné les spectacles à succès, dont Archétypes, son quatrième show actuellement en tournée.

Fabien Olicard - Archétypes Impossible de lire le son.

Un spectacle unique : "Archétypes"

Avec ce spectacle, Fabien Olicard invite les spectateurs à découvrir le mentaliste qui sommeille en eux. Armé de son humour et de sa curiosité communicative, il promet de les bluffer tout en leur dévoilant des clés pour exploiter le potentiel insoupçonné de leur cerveau.

Chaque détail de ses spectacles est soigneusement pensé, jusqu'au nombre de spectateurs invités sur scène, parfois inspiré par la célèbre suite de Fibonacci. Une preuve que, chez Fabien Olicard, rien n'est laissé au hasard.

Prochaines dates en Normandie

Fabien Olicard sera au Zénith de Rouen le 8 janvier et au Zénith de Caen le 9 janvier pour présenter Archétypes. Une occasion unique de vivre une expérience aussi divertissante qu'inspirante.

Si vous êtes curieux, passionné par les mystères du cerveau ou simplement à la recherche d'un spectacle qui sort de l'ordinaire, ne manquez pas ce rendez-vous. Fabien Olicard vous promet une soirée mémorable, où rire et étonnement seront au rendez-vous.

Réservez vos places sur les billetteries en ligne ou sur son site internet.