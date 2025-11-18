Bien-être. Ce que vous rangez sous votre lit pourrait vraiment perturber votre sommeil

Dormir correctement ne dépend pas seulement des horaires réguliers ou d'un bon oreiller : votre environnement joue un rôle clé. Selon le Feng Shui, un art ancestral chinois qui vise à harmoniser l'énergie d'un espace afin de favoriser le bien-être, la santé et la prospérité de ceux qui y vivent, le lit occupe une place centrale. Il ne doit ni faire face directement à la porte, ni être placé sous une fenêtre, au risque de créer une sensation d'insécurité qui fragilise l'endormissement.

Mais ce qui surprend le plus, c'est l'importance accordée à l'espace sous le lit. Y stocker des objets, surtout liés au travail, aux souvenirs douloureux ou aux tensions émotionnelles, pourrait gêner la circulation du Qi, l'énergie vitale. Résultat : un sommeil plus léger, plus agité, voire des réveils nocturnes.

Un espace dégagé pour un esprit apaisé

Libérer totalement l'espace sous votre lit favoriserait un flux énergétique fluide et une atmosphère propice au repos. Cette approche rejoint d'ailleurs les principes modernes de désencombrement : moins d'objets autour de soi, moins de charge mentale. Une chambre épurée aide à calmer le système nerveux et à favoriser une meilleure récupération.

Beaucoup testent tisanes, méditation ou accessoires ergonomiques pour mieux dormir. Mais lorsque les nuits restent chaotiques, le Feng Shui propose une autre piste : optimiser l'agencement de la chambre pour créer un cocon harmonieux où l'on peut enfin se reposer en profondeur.