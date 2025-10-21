Bien-être. La Suède, nouveau remède contre le stress ?

Oubliez les pilules : place aux balades en forêt, aux pauses café fika et aux nuits sous les étoiles. La Suède, avec ses 265 000 îles, 100 000 lacs et 5 700 réserves naturelles, se présente comme le premier pays au monde "prescrit par les médecins". Une idée symbolique, mais fondée sur de vraies études : selon l'Organisation mondiale de la santé, le contact avec la nature réduit le stress, améliore l'humeur et prévient certaines maladies chroniques.

Une médecine douce à la suédoise

Dans la campagne de Visit Sweden, six activités bien-être sont suggérées : pédaler à travers les paysages nordiques, se ressourcer en forêt, savourer un fika (une pause café), dormir à la belle étoile, visiter un musée ou écouter la musique traditionnelle. Des pratiques simples, accessibles à tous, qui rappellent qu'un retour à l'essentiel peut être le meilleur des remèdes.

En conclusion, la Suède ne se visite pas seulement : elle se respire, se vit, et se savoure comme une véritable cure de sérénité.