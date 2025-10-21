En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bien-être. La Suède, nouveau remède contre le stress ?

Société. Et si le secret du bien-être se trouvait dans les forêts nordiques ? Avec sa "prescription suédoise", Visit Sweden imagine un traitement naturel contre le stress et la fatigue, inspiré par les vertus apaisantes de la nature.

Publié le 21/10/2025 à 12h12 - Par Aline
Bien-être. La Suède, nouveau remède contre le stress ?
Forêts, lacs et moments de sérénité : et si la Suède était la meilleure ordonnance pour votre bien-être ? - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Oubliez les pilules : place aux balades en forêt, aux pauses café fika et aux nuits sous les étoiles. La Suède, avec ses 265 000 îles, 100 000 lacs et 5 700 réserves naturelles, se présente comme le premier pays au monde "prescrit par les médecins". Une idée symbolique, mais fondée sur de vraies études : selon l'Organisation mondiale de la santé, le contact avec la nature réduit le stress, améliore l'humeur et prévient certaines maladies chroniques.

Une médecine douce à la suédoise

Dans la campagne de Visit Sweden, six activités bien-être sont suggérées : pédaler à travers les paysages nordiques, se ressourcer en forêt, savourer un fika (une pause café), dormir à la belle étoile, visiter un musée ou écouter la musique traditionnelle. Des pratiques simples, accessibles à tous, qui rappellent qu'un retour à l'essentiel peut être le meilleur des remèdes.

En conclusion, la Suède ne se visite pas seulement : elle se respire, se vit, et se savoure comme une véritable cure de sérénité.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bien-être. La Suède, nouveau remède contre le stress ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple