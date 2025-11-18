Patrimoine. Le meilleur fromage du monde 2025 a été élu, décrit comme "parfait", est-il normand ?

Pour cette édition organisée pour la première fois en Suisse, les World Cheese Awards ont vu s'affronter plus de 5 200 fromages venus de 46 pays. Un marathon gustatif orchestré par 265 experts internationaux, tous reconnaissables à leur tablier jaune, chargés de renifler, découper, analyser et élire la pépite la plus impressionnante de l'année.

L'événement, né en 1988 pour valoriser les petits producteurs du monde entier, attire aujourd'hui un public immense : près de 2 000 personnes étaient présentes lors de la finale du "super jury", composé de 14 spécialistes réputés.

Un gruyère suisse qualifié d'"inoubliable"

Le grand gagnant : un gruyère AOP affiné 18 mois, signé par le fromager suisse Hitz Pius, installé dans la fromagerie de montagne de Vorderfultigen, au cœur de la région pré-alpine de Gantrisch.

Les jurés l'ont décrit comme un fromage doté d'un équilibre rare, mêlant arômes, puissance et souvenirs gustatifs. Le jury polonais Kuba Maziarczyk résume la recette d'un champion : un aspect irréprochable, un parfum distinctif, et ce petit supplément d'âme qui évoque un terroir.

Une vision confirmée par le fromager MOF Laurent Dubois : "Un grand fromage, c'est une harmonie parfaite entre goût, terroir et justesse d'affinage."

• A lire aussi. Dégustation. Grand classement de 100 fromages français : la Normandie à la première… et à la dernière place !

Comment décide-t-on du meilleur fromage au monde ?

Pour décrocher ce titre, les fromages passent par une triple évaluation :

Examen visuel

Analyse olfactive

Dégustation complète et argumentée

Les meilleurs accèdent ensuite à une sélection serrée avant la décision finale du fameux "super jury".

Chaque édition réserve ses surprises : un bleu jeune, une pâte dure traditionnelle ou même un fromage très frais peuvent créer la surprise. Comme l'explique le juré anglais Nigel Barden (BBC) : "Juste quand on pense avoir tout vu, un fromage surgit et nous émerveille."

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Schweizer Käse | Fromage Suisse | Formaggio svizzero (@switzerlandcheese)

Et la Normandie dans tout ça ?

Avec ses camemberts, pont-l'évêque, livarots et autres bijoux laitiers, la Normandie a de sérieux arguments. Mais cette année, c'est bien un gruyère suisse qui décroche la couronne.

La question demeure (et c'est un délicieux débat) : le meilleur fromage du monde pourrait-il être normand ?

Ce que rappelle le palmarès 2025, c'est surtout l'importance du terroir, de la tradition et d'un savoir-faire transmis. Des valeurs que la Normandie maîtrise parfaitement… et qui pourraient un jour ramener le titre à la maison.

Il faudra attendre encore quelques jours pour avoir le classement complet et notamment le gagnant dans la catégorie "fromage français"… Qui verra peut-être briller la Normandie !

Et maintenant ? Direction l'Espagne

La prochaine édition des World Cheese Awards se déroulera à Cordoba, en Espagne. De quoi laisser le temps aux fromagers français (et normands) de préparer la revanche.

• A lire aussi. Patrimoine. Quel est le meilleur camembert de Normandie ? Un producteur a raflé toutes les médailles