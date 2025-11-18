En ce moment Le Graal KYO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Patrimoine. Le meilleur fromage du monde 2025 a été élu, décrit comme "parfait", est-il normand ?

Economie. Sacré "parfait et inoubliable", il vient d'être élu meilleur fromage du monde 2025 lors des World Cheese Awards à Berne. Un titre qui relance une question qu'on adore poser en Normandie : le meilleur fromage du monde vient-il de chez nous ?

Publié le 18/11/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Patrimoine. Le meilleur fromage du monde 2025 a été élu, décrit comme "parfait", est-il normand ?
Le meilleur fromage du monde 2025 est-il… suisse plutôt que normand ? - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Pour cette édition organisée pour la première fois en Suisse, les World Cheese Awards ont vu s'affronter plus de 5 200 fromages venus de 46 pays. Un marathon gustatif orchestré par 265 experts internationaux, tous reconnaissables à leur tablier jaune, chargés de renifler, découper, analyser et élire la pépite la plus impressionnante de l'année.

L'événement, né en 1988 pour valoriser les petits producteurs du monde entier, attire aujourd'hui un public immense : près de 2 000 personnes étaient présentes lors de la finale du "super jury", composé de 14 spécialistes réputés.

Un gruyère suisse qualifié d'"inoubliable"

Le grand gagnant : un gruyère AOP affiné 18 mois, signé par le fromager suisse Hitz Pius, installé dans la fromagerie de montagne de Vorderfultigen, au cœur de la région pré-alpine de Gantrisch.

Les jurés l'ont décrit comme un fromage doté d'un équilibre rare, mêlant arômes, puissance et souvenirs gustatifs. Le jury polonais Kuba Maziarczyk résume la recette d'un champion : un aspect irréprochable, un parfum distinctif, et ce petit supplément d'âme qui évoque un terroir.

Une vision confirmée par le fromager MOF Laurent Dubois : "Un grand fromage, c'est une harmonie parfaite entre goût, terroir et justesse d'affinage."

 A lire aussi. Dégustation. Grand classement de 100 fromages français : la Normandie à la première… et à la dernière place !

Comment décide-t-on du meilleur fromage au monde ?

Pour décrocher ce titre, les fromages passent par une triple évaluation :

  • Examen visuel
  • Analyse olfactive
  • Dégustation complète et argumentée

Les meilleurs accèdent ensuite à une sélection serrée avant la décision finale du fameux "super jury".

Chaque édition réserve ses surprises : un bleu jeune, une pâte dure traditionnelle ou même un fromage très frais peuvent créer la surprise. Comme l'explique le juré anglais Nigel Barden (BBC) : "Juste quand on pense avoir tout vu, un fromage surgit et nous émerveille."

Et la Normandie dans tout ça ?

Avec ses camemberts, pont-l'évêque, livarots et autres bijoux laitiers, la Normandie a de sérieux arguments. Mais cette année, c'est bien un gruyère suisse qui décroche la couronne.

La question demeure (et c'est un délicieux débat) : le meilleur fromage du monde pourrait-il être normand ?

Ce que rappelle le palmarès 2025, c'est surtout l'importance du terroir, de la tradition et d'un savoir-faire transmis. Des valeurs que la Normandie maîtrise parfaitement… et qui pourraient un jour ramener le titre à la maison. 

Il faudra attendre encore quelques jours pour avoir le classement complet et notamment le gagnant dans la catégorie "fromage français"… Qui verra peut-être briller la Normandie !

Et maintenant ? Direction l'Espagne

La prochaine édition des World Cheese Awards se déroulera à Cordoba, en Espagne. De quoi laisser le temps aux fromagers français (et normands) de préparer la revanche.

A lire aussi. Patrimoine. Quel est le meilleur camembert de Normandie ? Un producteur a raflé toutes les médailles

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Patrimoine. Le meilleur fromage du monde 2025 a été élu, décrit comme "parfait", est-il normand ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple