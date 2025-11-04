En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA
Idée de sortie. Beerdays : une quarantaine de brasseurs réunis à Rouen pour un week-end gourmand

Loisir. Le Parc des Expositions de Rouen accueillera, du 7 au 9 novembre 2025, un rendez-vous, désormais incontournable, entièrement consacré à la bière artisanale. Près de 40 brasseurs, des ateliers et une ambiance festive vous attendent pour une édition pétillante du salon Beerdays.

Publié le 04/11/2025 à 11h53 - Par Aline
Les 7, 8 et 9 novembre, le Parc des Expositions de Rouen se transforme en temple de la bière artisanale. Un rendez-vous à ne pas manquer ! - Illustration

Du 7 au 9 novembre 2025, le Parc des Expositions de Rouen se transformera en véritable temple du houblon à l'occasion du salon Beerdays. Pendant trois jours, près de 40 brasseurs artisans venus de toute la France feront découvrir leurs créations originales, blondes, brunes ou ambrées, dans une ambiance conviviale et festive.

Cet événement, désormais bien ancré dans le calendrier des sorties automnales, s'adresse aussi bien aux amateurs curieux qu'aux initiés désireux d'en apprendre davantage sur le savoir-faire brassicole. Entre dégustations, rencontres et animations, Beerdays met à l'honneur la richesse et le savoir-faire des brasseurs artisans français.

Animations, ateliers et ambiance garantie

Au-delà des dégustations, le salon propose une véritable immersion dans l'univers de la bière. Des ateliers de biérologie permettront de mieux comprendre les arômes, les accords mets-bières ou encore les secrets de fabrication. Les visiteurs pourront également rencontrer directement les brasseurs et échanger sur leurs techniques.

Enfin, pour prolonger la fête, la nocturne du samedi 8 novembre promet un moment fort : dès 20h30, les Brailleurs de Tubes Populaires feront vibrer les allées du salon avec leurs déambulations musicales pleines d'énergie, jusqu'à 22h. Ambiance garantie pour un samedi soir placé sous le signe du partage et de la bonne humeur.

Deux salons, une seule entrée gourmande

Bonne nouvelle pour les épicuriens : Beerdays se tiendra dans le hall 2 du Parc Expo de Rouen, en parallèle du Salon Gourmand. Une seule entrée pour deux univers complémentaires, entre plaisirs brassicoles et découvertes culinaires.

Hélène Starcevic, chargée de communication, nous en dit plus sur cette 6e édition :

Beerdays

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Idée de sortie. Beerdays : une quarantaine de brasseurs réunis à Rouen pour un week-end gourmand
