En ce moment No Name INDOCHINE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Place du commerce en Seine-Maritime. Cave à bière, boutique de décoration et bar

Economie. Une cave à bière et une boutique de décoration sont à découvrir à Barentin et Pavilly. A Rouen, il s'agit d'un nouveau bar.

Publié le 14/09/2025 à 17h00 - Par Justine Carrère
Place du commerce en Seine-Maritime. Cave à bière, boutique de décoration et bar
Cette semaine, trois commerces sont à découvrir à Barentin, Pavilly et Rouen. Il s'agit de My Beers, une cave à bière, de la boutique Pauline Lemonnier Décoration et du bar Le Clipper.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Trois nouveautés sont à découvrir à Rouen et dans l'agglomération. La cave à bière My Beers a ouvert à Barentin, la boutique Pauline Lemonnier Décoration s'est installée à Pavilly et le bar Le Clipper a ouvert à Rouen.

Bières, décoration et bar de pirates

C'est au 24 boulevard de Westphalie qu'a ouvert la cave à bière My Beers. Sur place, on retrouve bien sûr des boissons houblonnées, mais aussi de quoi se restaurer avec des burgers, des salades et des planches à partager. Les clients y sont accueillis le lundi de 17h à 22h, du mardi au samedi de 11h à 23h et le dimanche de 17h à 22h. A Pavilly, la boutique Pauline Lemonnier Décoration a ouvert au 14 place du président d'Esneval. Vases, bougeoirs, lampes, tasses sont en vente du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Enfin, à Rouen, le bar Le Clipper a ouvert ses portes le 4 septembre dernier après 20 ans de fermeture. Il a été racheté puis rénové. Comme le clipper est un bateau à voile, la décoration choisie reflète ce thème. Des bières, des spiritueux, du vin et des planches apéritives sont à la carte du mercredi au dimanche de 17h à 2h.

My Beers, bar et cave à bière

Place du commerce. My Beers, bar et cave à bière
Christel et Samuel Alvelos sont les gérants de My Beers à Barentin. - Christian Pedron

L'établissement se situe au 24 boulevard de Westphalie à Barentin. Le lundi, il est ouvert de 17h à 22h, du mardi au samedi de 11h à 23h, dimanche de 17h à 22h.

"Nous avons une centaine de références au niveau du bar et plus de 300 références à la cave à acheter et emporter", précise Samuel Alvelos, gérant de la cave à bière. On peut s'y restaurer du mardi au samedi et déguster des burgers, des salades et des planches à partager conviviales.

Pauline Lemonnier Décoration

Place du commerce. Pauline Lemonnier Décoration
Pauline Lemonnier vient d'ouvrir sa boutique de décoration à Pavilly. Elle se nomme Pauline Lemonnier Décoration. - Christian Pedron

Cette boutique s'est installée au 14 place du président d'Esneval à Pavilly. Elle est ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

"Je propose dans ma boutique des articles de déco, du papier peint, de l'art de la table, des coussins, des bougies, des tasses et des nappes" avec un petit coin papeterie, précise Pauline Lemonnier, gérante qui est décoratrice d'intérieur. Les articles viennent principalement d'Angleterre. 

Un nouveau bar, le Clipper

Place du commerce. Un nouveau bar, le Clipper
Simon Camus et Pierre Pleven sont les gérants du bar Le Clipper à Rouen qui a ouvert jeudi 4 septembre.

C'est au 11 rue des Boucheries Saint-Ouenà Rouen qu'il a ouvert ses portes. Le bar est ouvert du mercredi au samedide 17h à 2h et jusqu'à 23h le dimanche.

Cela faisait 20 ans que le bar Le Clipper était fermé. Il y a un an, Simon Camus et Pierre Pleven ont entamé des travaux pour ouvrir leur propre bar qui a gardé le même nom. "On mise sur la mixité, le partage et l'entraide", explique Simon Camus. Bières, vins et cocktails sont à la carte.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Place du commerce en Seine-Maritime. Cave à bière, boutique de décoration et bar
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple