Place du commerce en Seine-Maritime. Cave à bière, boutique de décoration et bar

Trois nouveautés sont à découvrir à Rouen et dans l'agglomération. La cave à bière My Beers a ouvert à Barentin, la boutique Pauline Lemonnier Décoration s'est installée à Pavilly et le bar Le Clipper a ouvert à Rouen.
Bières, décoration et bar de pirates
C'est au 24 boulevard de Westphalie qu'a ouvert la cave à bière My Beers. Sur place, on retrouve bien sûr des boissons houblonnées, mais aussi de quoi se restaurer avec des burgers, des salades et des planches à partager. Les clients y sont accueillis le lundi de 17h à 22h, du mardi au samedi de 11h à 23h et le dimanche de 17h à 22h. A Pavilly, la boutique Pauline Lemonnier Décoration a ouvert au 14 place du président d'Esneval. Vases, bougeoirs, lampes, tasses sont en vente du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Enfin, à Rouen, le bar Le Clipper a ouvert ses portes le 4 septembre dernier après 20 ans de fermeture. Il a été racheté puis rénové. Comme le clipper est un bateau à voile, la décoration choisie reflète ce thème. Des bières, des spiritueux, du vin et des planches apéritives sont à la carte du mercredi au dimanche de 17h à 2h.
My Beers, bar et cave à bière
L'établissement se situe au 24 boulevard de Westphalie à Barentin. Le lundi, il est ouvert de 17h à 22h, du mardi au samedi de 11h à 23h, dimanche de 17h à 22h.
"Nous avons une centaine de références au niveau du bar et plus de 300 références à la cave à acheter et emporter", précise Samuel Alvelos, gérant de la cave à bière. On peut s'y restaurer du mardi au samedi et déguster des burgers, des salades et des planches à partager conviviales.
Pauline Lemonnier Décoration
Cette boutique s'est installée au 14 place du président d'Esneval à Pavilly. Elle est ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
"Je propose dans ma boutique des articles de déco, du papier peint, de l'art de la table, des coussins, des bougies, des tasses et des nappes" avec un petit coin papeterie, précise Pauline Lemonnier, gérante qui est décoratrice d'intérieur. Les articles viennent principalement d'Angleterre.
Un nouveau bar, le Clipper
C'est au 11 rue des Boucheries Saint-Ouenà Rouen qu'il a ouvert ses portes. Le bar est ouvert du mercredi au samedide 17h à 2h et jusqu'à 23h le dimanche.
Cela faisait 20 ans que le bar Le Clipper était fermé. Il y a un an, Simon Camus et Pierre Pleven ont entamé des travaux pour ouvrir leur propre bar qui a gardé le même nom. "On mise sur la mixité, le partage et l'entraide", explique Simon Camus. Bières, vins et cocktails sont à la carte.
