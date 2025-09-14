Place du commerce en Seine-Maritime. Cave à bière, boutique de décoration et bar

Trois nouveautés sont à découvrir à Rouen et dans l'agglomération. La cave à bière My Beers a ouvert à Barentin, la boutique Pauline Lemonnier Décoration s'est installée à Pavilly et le bar Le Clipper a ouvert à Rouen.

Bières, décoration et bar de pirates

C'est au 24 boulevard de Westphalie qu'a ouvert la cave à bière My Beers. Sur place, on retrouve bien sûr des boissons houblonnées, mais aussi de quoi se restaurer avec des burgers, des salades et des planches à partager. Les clients y sont accueillis le lundi de 17h à 22h, du mardi au samedi de 11h à 23h et le dimanche de 17h à 22h. A Pavilly, la boutique Pauline Lemonnier Décoration a ouvert au 14 place du président d'Esneval. Vases, bougeoirs, lampes, tasses sont en vente du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Enfin, à Rouen, le bar Le Clipper a ouvert ses portes le 4 septembre dernier après 20 ans de fermeture. Il a été racheté puis rénové. Comme le clipper est un bateau à voile, la décoration choisie reflète ce thème. Des bières, des spiritueux, du vin et des planches apéritives sont à la carte du mercredi au dimanche de 17h à 2h.