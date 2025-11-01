Cotentin. Accident entre un véhicule et des sangliers, une femme blessée conduite à l'hôpital

Vendredi 31 octobre vers 23h, un accident a eu lieu à Sainte-Croix-Hague au niveau du lieu-dit Le Bacchus dans la Manche. Selon les pompiers, cet accident s'est produit entre un véhicule et des sangliers.

Une femme de 32 ans emmenée à l'hôpital

Deux personnes se trouvaient à l'intérieur de ce véhicule. Une femme de 32 ans a été blessée et a été conduite au centre hospitalier de Cherbourg et un bébé de neuf mois s'en est sorti indemne.