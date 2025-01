Manche. Les sangliers prolifèrent et causent de nombreux dégâts

Chasseurs et agriculteurs s'inquiètent face à la population de sangliers en forte augmentation dans le département de la Manche et face aux dégâts qu'ils causent sur les cultures. Le budget d'indemnisation des dégâts sur monde agricole de la Fédération des chasseurs de la Manche explose. 342 000 euros d'indemnisation en 2024 contre 250 000 euros l'année précédente. En cause, une trop forte population de ces animaux venus des départements voisins qui migrent parfois dans des zones préservées de la chasse et réglementées administrativement. Gérard Bamas est à la tête de la Fédération des chasseurs de la Manche :

Ces animaux trouvent gîte et couvert dans ces zones et les agriculteurs ne peuvent que constater les dégâts, malgré la mise en place de répulsifs, indique Marc Lecoustey, agriculteur au Plessis-Lastelle, près de La Haye-du-Puits, et secrétaire général de Chambre d'agriculture de la Manche.

Les sangliers sont aussi responsables de collisions parfois graves avec des voitures. 24 collisions ont été recensées en 2023, un chiffre qui a grimpé à 78 en 2024. La Fédération des chasseurs appelle ses adhérents à prélever encore plus d'animaux.

