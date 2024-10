Manche. Un nouveau plan d'action pour les chasseurs pour les six prochaines années

La fédération des chasseurs de la Manche et la préfecture du département ont présenté le nouveau schéma de gestion de la chasse pour les six prochaines années. Ce document regroupe 183 mesures dans sept grands thèmes. 22% des mesures ont trait à la sécurité de la chasse, des chasseurs comme des autres usagers de la nature.

"On veut absolument avoir un outil pour les chasseurs, qu'ils soient parfaitement au courant des normes et des actions à mener pour la sécurité", explique le président de la fédération des chasseurs, Gérard Bamas. Le document va plus loin parfois que la réglementation nationale, comme l'interdiction de porter une arme chargée en bretelle sur l'épaule. Il faudra aussi matérialiser les angles de tir. La formation décennale des chasseurs devient aussi obligatoire.

Plus de communication

L'un des enjeux noté par David Guérin, le directeur de la fédération, est la communication pour montrer l'action des chasseurs. "On a beaucoup d'actions liées à la biodiversité et bien au-delà de la chasse. Il y a la préservation des haies, des zones humides… Faire savoir ce que les chasseurs font pour la nature", assure-t-il. Le document recense aussi des actions pour protéger certaines espèces, comme le faisan, afin de ne plus faire de lâcher. Concernant le sanglier, qui lui prolifère, il n'y a aucune mesure de gestion, pour réguler l'espèce. "On sent qu'il y a une forte reproduction, un changement de comportement aussi. Les laies rapportent beaucoup plus jeunes", illustrent Gérard Bamas. Le résultat est une augmentation des sangliers qui augmente de 200% chaque année.