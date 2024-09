Dans la Manche. Les sangliers se multiplient, leurs dégâts aussi : 600 000€ de réparations à prévoir ?

Les 14 000 chasseurs du département vont devoir se retrousser les manches, et viser juste. C'est le sens du message porté par la Fédération manchoise, jeudi 19 septembre, à quelques jours de l'ouverture générale de la saison. Elle constate une augmentation de la population de sangliers sur le territoire, et redoute une explosion des dégâts sur les cultures agricoles.

Un rythme de reproduction exceptionnel

"On tire la sonnette d'alarme. Des battues administratives organisées par la Préfecture ont eu lieu au printemps, mais ce n'est pas suffisant. Il y en a partout", alertent Gérard Bamas, le président de la Fédération manchoise, et David Guérin, le directeur. Leurs milieux se diversifient, et les sangliers semblent désormais se reproduire sur l'ensemble du territoire manchois. Le passage de la tempête Ciaran a aussi poussé les autorités à fermer plusieurs secteurs à la chasse, permettant à l'espèce de vivre en toute tranquillité.

La Fédération des chasseurs de la Manche (ici Fabienne Fleury, David Guérin, Danny Frigot et Gérard Bamas) tire la sonnette d'alarme sur la prolifération des sangliers sur le département.

Leur taux de reproduction approche 200% d'une année sur l'autre, s'ils ne sont pas régulés par les activités humaines. Il y a donc urgence. "Sur les territoires de chasse, les chasseurs jouent le jeu, font le travail et plutôt bien, positive Danny Frigot, administrateur de la Fédération manchoise. On leur fait entièrement confiance pour cette saison."

"Je ne sais vraiment pas comment on va faire…"

L'année dernière, une somme de 300 000€ avait été dépensée par les chasseurs manchois, à travers leur Fédération, pour couvrir les dégâts occasionnés par les sangliers sur les cultures agricoles. Elle pourrait doubler en 2024. "On a vraiment une recrudescence des déclarations", constate Danny Frigot, qui précise que 3 000 sangliers ont été capturés la saison passée. "Je ne sais vraiment pas comment on va faire", s'interroge Gérard Bamas. Envisager des indemnités de réparations jusqu'à 600 000€ lui semble impossible…

La Fédération manchoise invite tout de même ses chasseurs à télécharger l'application numérique "ChassAdapt", sur laquelle doivent être répertoriées les bêtes abattues. Dont les sangliers, afin de permettre une analyse plus précise de la situation dans la Manche. Pour limiter leur prolifération, la fermeture de la saison, seulement pour la chasse de cette seule espèce, a été décalée à la fin du mois de mars. Là où celle des chevreuils, des ragondins et des bécasses, par exemple, est programmée pour février.