Normandie. Tout savoir sur la saison 2024-2025 de chasse : prévention, sécurité, lieux et dates

En Normandie, les territoires de chasse se composent de forêts, de plaines et de zones humides, souvent partagés entre chasseurs et autres usagers. Ce partage de l'espace est souvent conflictuel, voire source de craintes pour les promeneurs ou les propriétaires de chiens. Voici les informations à savoir pour rester en sécurité pendant la saison de la chasse, mais aussi mieux appréhender cette activité.

Dates d'ouverture de la chasse en Normandie

La saison de chasse en Normandie débute généralement en septembre et se termine en février. Voici les dates d'ouverture pour 2024-2025 :

• Seine-Maritime, Eure et Calvados : du 15 septembre 2024 au 28 février 2025

• Orne et Manche : du 22 septembre 2024 au 28 février 2025

Les différents types de chasse

En Normandie, plusieurs types de chasse sont pratiqués :

• Chasse à tir : Utilisée pour chasser le gibier avec une arme à feu ou un arc, elle se pratique seule ou en groupe, souvent avec des chiens.

• Chasse à courre : Cette forme traditionnelle consiste à poursuivre le gibier à cheval, accompagné de chiens.

• Chasse en battue : Une équipe de chasseurs encercle une zone tandis que des rabatteurs font sortir le gibier.

• Chasse au gibier d'eau : Pratiquée en bordure de zones humides, notamment pour le canard, cette chasse se déroule à l'aube ou au crépuscule.

Chaque type de chasse est soumis à des règles strictes pour respecter la faune et assurer la sécurité des participants et du public. En effet, la Fédération des Chasseurs de Normandie est particulièrement active en matière de repeuplement du petit gibier. Dans le Calvados par exemple, "avec 13 665 faisans et 5 415 perdrix réimplantés en 2024, la Fédération poursuit une politique ambitieuse".

Sécurité et mesures préventives

La sécurité est un enjeu majeur lors de la chasse, surtout en raison des interactions entre chasseurs et autres usagers de la nature. Pour la saison 2023-2024 dans le département du Calvados, l'OFB (Office français de la biodiversité) recense seulement 2 incidents malgré plus de 52 000 coups de feu tirés. Jean Christophe Aloe, le président de la Fédération, rappelle que "les accidents ont baissé en 20 ans, alors que dans le même temps, les coups de carabine ont été multipliés par 3".

Parmi les mesures de sécurité :

• L'angle des 30 degrés : Respecter cet angle de tir est crucial pour éviter les accidents entre chasseurs.

• Signalisation des battues : Des panneaux mobiles sont installés pour informer le public des zones de chasse.

Les autorités encouragent également le port de gilets fluorescents par les promeneurs et cyclistes, ainsi que l'utilisation de clochettes pour signaler la présence des chiens. Il existe aussi des harnais fluorescents pour les animaux.

Prévention

Le nombre d'accidents liés à la chasse est en baisse, avec une réduction de 77% des décès en 20 ans. Cependant, la vigilance reste de mise, notamment en ce qui concerne les tirs vers les habitations et les véhicules. Depuis 2020, les chasseurs doivent suivre une formation décennale pour une remise à niveau des règles de sécurité. "Près de 4 760 chasseurs ont déjà été formés par département depuis la mise en place de cette formation en octobre 2021", précise la Fédération.

En lien avec la biodiversité

Enfin, des actions concrètes en faveur de l'environnement sont régulièrement mises en place, comme l'opération "J'Aime La Nature Propre" qui a réuni 1 000 chasseurs en mars 2024 pour une collecte de 83m³ de déchets. Des normes et des règles de chasses ont été données pour respecter la nature et pratiquer la régulation des espèces nuisibles, afin de préserver la biodiversité normande.