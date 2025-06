Près de Saint-Lô. Reconnaître les oiseaux, faire du pain au feu de bois : les journées de la biodiversité reviennent

Le dernier week-end de juin, la commune de Saint-Romphaire, près de Saint-Lô, accueillera les journées de la biodiversité et de la ruralité sur les 15 hectares de la maison de la chasse et de la nature. Au programme, des animations tout le week-end sur la faune, terrestre ou aquatique, et notamment des villages dédiés à la chasse et la pêche, mais aussi à la biodiversité. Dans ce dernier, on apprendra notamment au visiteur à reconnaître les oiseaux et comprendre leurs modes de vie, en lien avec le thème choisi cette année pour l'événement. Des ateliers sur l'entretien des zones humides ou les insectes sont aussi prévus. Ce village de la biodiversité restera monté plus longtemps, puisqu'il accueillera la semaine suivante des groupes de scolaires.

Une nouveauté de grande ampleur

Cette année, l'équipe organisatrice de l'événement s'est lancé un défi de taille. Réaliser un son et lumière de A à Z en amateur. Le président de la Fédération départementale de chasse de la Manche, Gérard Bamas, l'affirme : "C'est un récit marquant pour les mémoires de la ruralité." Le spectacle, intitulé "Dis papy, raconte-moi…", sera visible le samedi 28 au soir dans le vallon de la fédération de chasse et mettra à contribution chevaux, chiens, et près de 50 bénévoles. Le show devrait durer 40 minutes, en espérant que le beau temps soit de la partie.

Les 15 hectares de la maison de la chasse et de la nature seront bien occupés tout le week-end.

Des nouveautés et des incontournables

En plus de ce son et lumière, vous pourrez découvrir des animations inédites comme la confirmation de toute race de chien ou la remise du label européen "faune sauvage" au site. Ce label permettra de créer un observatoire de la biodiversité sur le site de la fédération. Une randonnée de 13km est aussi proposée ainsi qu'une dégustation de gibier. Les visiteurs pourront également retrouver, tout au long du week-end, des initiations au cor de chasse et des animations autour des chiens de traîneau. Mais si les nouveautés vont bon train, il y a des incontournables qui reviennent cette année, comme la soirée apéro concert du groupe Etincelle le samedi soir, ou la fabrication de pain au feu de bois qui avait connu un grand succès l'année dernière. Cette année, la fédération des chasseurs de la Manche attend environ 10 000 visiteurs. L'entrée à l'ensemble de l'événement, y compris le son et lumière, est entièrement gratuite.