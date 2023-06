Près de Saint-Lô. Célébrez la richesse du patrimoine naturel aux Journées de la biodiversité et de la ruralité

Ce sera l'événement de ce week-end des 10 et 11 juin à Saint-Romphaire. La Fédération des chasseurs de la Manche organise les Journées de la biodiversité et de la ruralité à Saint-Romphaire.

La journée du samedi 10 juin commence avec la confirmation des chiens au Village des chiens et se termine en beauté avec un apéro concert avec Red Rock. Entre les deux, vous pourrez participer à une multitude d'activités : présentation des races de chiens, spectacle de fauconnerie, de vènerie (chasse à courre), marché du terroir et découverte des artistes et bien plus encore ! Vous pourrez également découvrir le village de la chasse, de la pêche et de la biodiversité.

La journée du dimanche 11 juin offre également beaucoup d'opportunités pour découvrir et apprendre. Que vous souhaitiez en savoir plus sur l'impact du grand gibier sur la biodiversité, sur les espèces patrimoniales que sont la truite et le brochet ou participer à une randonnée ou encore admirer un spectacle de fauconnerie, vous trouverez assurément quelque chose qui vous plaira.

L'événement est organisé par la Fédération des chasseurs de la Manche.