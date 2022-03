20e fête de la chasse et de la pêche à Carrouges

La fête de la chasse et de la pêche fête ses 20 ans cette année! Un anniversaire qui s'étalera comme à l'accoutumé sur 3 jours, du vendredi 3 au dimanche 5 août.

Dans le majestueux parc du château de Carrouges, vous pourrez flâner dans 9 villages à thème, animés par des spectacles, des démonstrations et des activités liées à la nature : forêt, chasse, pêche, chiens de race, chevaux, ânes et produits normands.

Le samedi et le dimanche débutent, dès 9h, par la visite des stands, du château de Carrouges et des villages à thème. Se succèdent tout au long de la journée, les concours de juments suitées (la jument et son poulain), les cross de chevaux, les parcours "d’agility" et les concours de trompes de chasse.

Au village "pêche" : dans une ambiance conviviale et ludique, de nombreuses animations seront

proposées pour tous : initiation pêche à la mouche, pêche de la carpe, pêche du silure, float tube…

En début d'après-midi, plus d'une centaine d'équipages, 200 chevaux et 6.000 chiens de 90 races différentes défileront à pied et à cheval au son des trompes de chasse.

Le programme complet est à retrouver sur www.paysdalencontourisme.com

Ecoutez Philippe Dollon nous parler de cette édition 2012: