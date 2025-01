Alençon. Un nouveau salon de chasse, pêche et nature au parc des expositions Anova

Les passionnés de nature pourront bientôt se rassembler à Alençon. Les 7 et 8 juin, le parc Anova accueillera la première édition du salon Chasse, pêche, nature et terroir. "La fête de la chasse de Carrouges est éteinte depuis 8 ans et il n'y a plus aucun événement en lien avec ces domaines-là dans tout l'ouest de la France, explique Emmanuel Olivier, l'organisateur de l'événement. Aujourd'hui, les gens sont en attente. On a un bassin ouest qui est très ancré dans ces passions-là, car on a environ 100 000 passionnés de chasse et de pêche autour de nous", poursuit-il.

Plus de 20 000 visiteurs attendus

Au total, les organisateurs du salon attendent plus de 20 000 visiteurs sur les deux jours. "Il y en aura sûrement plus, espère Emmanuel Olivier. Si la première édition marche bien, ce sera un beau rendez-vous annuel pour tout le monde", conclut-il. Plusieurs activités liées à la nature, différents spectacles ainsi qu'un grand vide-grenier seront à découvrir pour la somme de 9 euros.