Le Pin-au-Haras. Vingt-cinq ans de fête de la Chasse et de la Pêche dans l'Orne

C'est un incontournable de l'été dans l'Orne. La fête de la Chasse et de la Pêche accueille chaque année des milliers de visiteurs. L'ambition de cette manifestation est d'être une vitrine du département de l'Orne et de ses activités. La vingt-cinquième édition a lieu les 5 et 6 août 2017 à l'hippodrome de la Bergerie, sur le domaine du Haras du Pin. Rencontre avec Raymond Joliveau, son organisateur.

Vingt-cinquième anniversaire

Voilà vingt-cinq ans déjà que cette fête, devenue au fil du temps " fête de la chasse et de la pêche ", étoffée de multiples animations et démonstrations, a vu le jour. À l'époque sur le site du Château de Carrouges. Suite aux difficultés de stationnement pour accueillir des visiteurs toujours plus nombreux, la manifestation a migré voilà trois ans sur l'hippodrome de la Bergerie. Raymond Joliveau, président de l'association Rallye de La Passée, organisateur de la fête de la chasse et de la pêche:

Raymond Joliveau Impossible de lire le son.

Les 5 et 6 août 2017, la vingt-cinquième édition de la fête de la chasse et de la pêche sera organisée pour la troisième fois sur le site de l'hippodrome de la Bergerie, domaine du Haras du Pin, commune de Ginai (Orne). Après deux années passées à tâtonner, à trouver ses marques, cette édition s'annonce exceptionnelle, promet Raymond Joliveau:

Raymond Joliveau Impossible de lire le son.

Vingt hectares de fête

Villages environnement, travail du bois, équipages de vénerie, de la chasse, de la pêche, des exposants, du terroir normand, agricole, des chiens de chasse, des chiens de troupeaux, des chiens d'arrêt, du haras du Pin … premier forum des métiers de la nature … la fête de la chasse et de la pêche, version 2017, s'étendra sur pas moins de vingt hectares:

Raymond Joliveau Impossible de lire le son.

Ce qui différencie la fête de la chasse et de la pêche des autres manifestations, c'est un nombre invraisemblable de démonstrations. Le visiteur peut aussi facilement discuter avec les spécialistes de chaque domaine d'activité:

Raymond Joliveau Impossible de lire le son.

Nombreuses animations et spectacles

Spectacles sur la pelouse d'honneur, trompes de chasse, démonstrations avec les chiens, attelages, ânes normands, présentation des équipages de chasse, chevaux percherons, messe de Saint Hubert, gendarmerie à cheval, feu d'artifice … le programme des deux jours est très dense, et millimétré:

Raymond Joliveau Impossible de lire le son.

Côté restauration des milliers de visiteurs, les " boeufs grillés " qui ont marqué la fête lorsqu'elle était à Carrouges, font leur retour cette année:

Raymond Joliveau Impossible de lire le son.

À en croire Raymond Joliveau, cette édition 2017 de la fête de la chasse et de la pêche qui attend cinquante mille visiteurs, sera outre la vingt-cinquième édition, celle de la vraie vitesse de croisière de la manifestation à l'hippodrome de la Bergerie:

Raymond Joliveau Impossible de lire le son.

Fête de la chasse et de la Pêche, hippodrome de la Bergerie, domaine du Haras du Pin, commune de Ginai (Orne). Samedi 5 août dès 9h (début des concours). Spectacles sur la pelouse d'honneur de 14h30 à 22h30. Feu d'artifice à 22h30. Dimanche 6 août dès 9h (début des concours). Messe de Saint-Hubert à 11h. Démonstrations de 14h30 à 20h sur la pelouse d'honneur. Renseignements Office de tourisme d'Argentan 02 33 67 12 48, ou sur le site web de la fête.

A LIRE AUSSI.

Un parc de loisirs au Haras national du Pin