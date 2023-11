Manche/Orne. Chasse aux blaireaux sous terre : la justice a tranché

Vendredi 24 novembre, le tribunal administratif de Caen a annulé des arrêtés préfectoraux pris dans la Manche et l'Orne. Trois étaient concernés. Ils autorisaient la chasse au blaireau au printemps et à l'été (en dehors de la saison de chasse), en pratiquant le déterrage, appelé vénerie sous terre. Ces arrêtés avaient été pris pour la saison 2022-2023 dans la Manche et 2021-2022 et 2022-2023 dans l'Orne.

L'association animaliste One Voice espère que cette décision empêchera les préfectures de prendre de nouveaux arrêtés similaires au printemps 2024.