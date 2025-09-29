Leasing social 2025. Quelles voitures électriques louer dès 95€/mois ? Notre sélection pratique

Le leasing social est un dispositif destiné à faciliter l'accès à la voiture électrique pour les ménages modestes.
Conditions clés à retenir : plafond de ressources (revenu fiscal de référence par part ≤ 16 300€), obligation d'habiter à plus de 15km de son lieu de travail et utilisation du véhicule pour s'y rendre, non-cumul avec certaines autres aides (comme la prime "coup de pouce").
Modèles éligibles : la sélection par constructeur (prix indicatifs de départ)
Voici la partie que vous cherchez : les voitures que vous pouvez effectivement louer via le leasing social, classées par marque avec le loyer mensuel "à partir de" indiqué par les concessionnaires.
Stellantis (gros volume, offres très basses)
- Citroën ë-C3 — à partir de 95€/mois
- Fiat Grande Panda électrique — à partir de 95€/mois
- Opel Corsa électrique — à partir de 119€/mois
- Fiat 500e — à partir de 129€/mois
- Fiat 600e — à partir de 145€/mois
- Citroën ë-C3 Aircross — à partir de 119€/mois
- Citroën ë-C4 — à partir de 179€/mois
- Citroën ë-Berlingo (utilitaire/familiale) — à partir de 149€/mois
- Peugeot e-208 — à partir de 135€/mois
- Peugeot e-2008 — à partir de 150€/mois
- Peugeot e-308 — à partir de 200€/mois
- Peugeot e-Rifter — à partir de 155€/mois
- Opel Frontera Electric — à partir de 139€/mois
- Opel Mokka Electric — à partir de 149€/mois
- Jeep Avenger — à partir de 179€/mois
- Lancia Ypsilon elettrica — à partir de 179€/mois
- Alfa Romeo Junior elettrica — à partir de 199€/mois
Les offres de Stellantis, ici.
Renault (entrée de gamme française et made in France)
- Renault 5 E-Tech — offres à partir de 120€ (selon version) jusqu'à 195€/mois pour les finitions supérieures
- Renault 4 E-Tech — à partir de 155€/mois (versions supérieures autour de 180–199€/mois)
- Mégane E-Tech (équilibre) — à partir de 195€/mois
Ces tarifs sont des loyers de départ annoncés par les constructeurs dans le cadre du leasing social : options, assurances et services annexes peuvent faire monter la facture.
- A lire aussi. La police municipale roule désormais à l'électricité
Quels modèles pour quel usage ?
Budget serré / trajet urbain : Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda (à partir de 95 €/mois). Petit gabarit, consommation basse en usage quotidien.
Polyvalent / famille légère : Peugeot e-2008, Opel Mokka Electric (autour de 139–150 €/mois). Plus d'espace et autonomie.
Utilitaire / pros : Citroën ë-Berlingo (à partir de 149€/mois) utile si vous devez transporter du matériel ou plusieurs passagers.
Grosse berline / confort : Mégane E-Tech ou versions supérieures de la Renault 5 (autour de 195€/mois).
Points de vigilance : ce que le loyer ne couvre pas toujours
Les loyers "affichés" peuvent exclure : l'assurance, les options choisies (peinture, jantes, pack confort), la maintenance éventuelle ou des services (pneus, assistance).
Astuces pratiques pour décrocher la meilleure offre
- Vérifiez l'offre à moins de 140€/mois proposée par chaque loueur (obligation légale pour un choix social).
- Comparez les loyers "tout compris" : demandez un devis incluant assurance et services pour savoir le coût réel.
- Regardez la durée du contrat : 3 ans standard mais 4–5 ans possibles — allonger la durée fait baisser le loyer mensuel mais augmente le coût total.
- Premiers arrivés, premiers servis : le dispositif est plafonné (50 000 bénéficiaires) — si vous êtes éligible, soyez réactif.
- conditions éligibilité leasing social 16 300 €
- leasing social voiture électrique
- loyers mensuels voiture électrique
- modèles éligibles leasing social 2025
- que couvre le loyer leasing social
- renault 5 leasing social prix
- stellantis leasing social offres 95 €
- voiture électrique moins de 200 €/mois
- voitures électriques pas chères à louer
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.