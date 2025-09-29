Leasing social 2025. Quelles voitures électriques louer dès 95€/mois ? Notre sélection pratique

Le leasing social est un dispositif destiné à faciliter l'accès à la voiture électrique pour les ménages modestes.

Conditions clés à retenir : plafond de ressources (revenu fiscal de référence par part ≤ 16 300€), obligation d'habiter à plus de 15km de son lieu de travail et utilisation du véhicule pour s'y rendre, non-cumul avec certaines autres aides (comme la prime "coup de pouce").

Modèles éligibles : la sélection par constructeur (prix indicatifs de départ)

Voici la partie que vous cherchez : les voitures que vous pouvez effectivement louer via le leasing social, classées par marque avec le loyer mensuel "à partir de" indiqué par les concessionnaires.

Stellantis (gros volume, offres très basses)

Citroën ë-C3 — à partir de 95€/mois

Fiat Grande Panda électrique — à partir de 95€/mois

Opel Corsa électrique — à partir de 119€/mois

Fiat 500e — à partir de 129€/mois

Fiat 600e — à partir de 145€/mois

Citroën ë-C3 Aircross — à partir de 119€/mois

Citroën ë-C4 — à partir de 179€/mois

Citroën ë-Berlingo (utilitaire/familiale) — à partir de 149€/mois

Peugeot e-208 — à partir de 135€/mois

Peugeot e-2008 — à partir de 150€/mois

Peugeot e-308 — à partir de 200€/mois

Peugeot e-Rifter — à partir de 155€/mois

Opel Frontera Electric — à partir de 139€/mois

Opel Mokka Electric — à partir de 149€/mois

Jeep Avenger — à partir de 179€/mois

Lancia Ypsilon elettrica — à partir de 179€/mois

Alfa Romeo Junior elettrica — à partir de 199€/mois

Les offres de Stellantis, ici.

Renault (entrée de gamme française et made in France)

Renault 5 E-Tech — offres à partir de 120€ (selon version) jusqu'à 195€/mois pour les finitions supérieures

Renault 4 E-Tech — à partir de 155€/mois (versions supérieures autour de 180–199€/mois)

Mégane E-Tech (équilibre) — à partir de 195€/mois

Tous les modèles Renault ici.

Ces tarifs sont des loyers de départ annoncés par les constructeurs dans le cadre du leasing social : options, assurances et services annexes peuvent faire monter la facture.

Quels modèles pour quel usage ?

Budget serré / trajet urbain : Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda (à partir de 95 €/mois). Petit gabarit, consommation basse en usage quotidien.

Polyvalent / famille légère : Peugeot e-2008, Opel Mokka Electric (autour de 139–150 €/mois). Plus d'espace et autonomie.

Utilitaire / pros : Citroën ë-Berlingo (à partir de 149€/mois) utile si vous devez transporter du matériel ou plusieurs passagers.

Grosse berline / confort : Mégane E-Tech ou versions supérieures de la Renault 5 (autour de 195€/mois).

Points de vigilance : ce que le loyer ne couvre pas toujours

Les loyers "affichés" peuvent exclure : l'assurance, les options choisies (peinture, jantes, pack confort), la maintenance éventuelle ou des services (pneus, assistance).

Astuces pratiques pour décrocher la meilleure offre