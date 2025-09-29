En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Leasing social 2025. Quelles voitures électriques louer dès 95€/mois ? Notre sélection pratique

Mobilité. Le leasing social revient et permet d'accéder à une sélection de voitures électriques avec des loyers plafonnés jusqu'à 200€/mois (et des offres dès 95€/mois). Mode d'emploi, conditions d'éligibilité et surtout la liste claire des modèles concernés (Renault, Stellantis, autres) pour choisir vite et bien, on vous explique.

Publié le 29/09/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Leasing social 2025. Quelles voitures électriques louer dès 95€/mois ? Notre sélection pratique
Louer une électrique pas chère : modèles, loyers et pièges à connaître. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le leasing social est un dispositif destiné à faciliter l'accès à la voiture électrique pour les ménages modestes.

Conditions clés à retenir : plafond de ressources (revenu fiscal de référence par part ≤ 16 300€), obligation d'habiter à plus de 15km de son lieu de travail et utilisation du véhicule pour s'y rendre, non-cumul avec certaines autres aides (comme la prime "coup de pouce").

Modèles éligibles : la sélection par constructeur (prix indicatifs de départ)

Voici la partie que vous cherchez : les voitures que vous pouvez effectivement louer via le leasing social, classées par marque avec le loyer mensuel "à partir de" indiqué par les concessionnaires.

Stellantis (gros volume, offres très basses)

  • Citroën ë-C3 — à partir de 95€/mois
  • Fiat Grande Panda électrique — à partir de 95€/mois
  • Opel Corsa électrique — à partir de 119€/mois
  • Fiat 500e — à partir de 129€/mois
  • Fiat 600e — à partir de 145€/mois
  • Citroën ë-C3 Aircross — à partir de 119€/mois
  • Citroën ë-C4 — à partir de 179€/mois
  • Citroën ë-Berlingo (utilitaire/familiale) — à partir de 149€/mois
  • Peugeot e-208 — à partir de 135€/mois
  • Peugeot e-2008 — à partir de 150€/mois
  • Peugeot e-308 — à partir de 200€/mois
  • Peugeot e-Rifter — à partir de 155€/mois
  • Opel Frontera Electric — à partir de 139€/mois
  • Opel Mokka Electric — à partir de 149€/mois
  • Jeep Avenger — à partir de 179€/mois
  • Lancia Ypsilon elettrica — à partir de 179€/mois
  • Alfa Romeo Junior elettrica — à partir de 199€/mois

Les offres de Stellantis, ici.

Renault (entrée de gamme française et made in France)

  • Renault 5 E-Tech — offres à partir de 120€ (selon version) jusqu'à 195€/mois pour les finitions supérieures
  • Renault 4 E-Tech — à partir de 155€/mois (versions supérieures autour de 180–199€/mois)
  • Mégane E-Tech (équilibre) — à partir de 195€/mois

Tous les modèles Renault ici.

Ces tarifs sont des loyers de départ annoncés par les constructeurs dans le cadre du leasing social : options, assurances et services annexes peuvent faire monter la facture.

Quels modèles pour quel usage ?

Budget serré / trajet urbain : Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda (à partir de 95 €/mois). Petit gabarit, consommation basse en usage quotidien.

Polyvalent / famille légère : Peugeot e-2008, Opel Mokka Electric (autour de 139–150 €/mois). Plus d'espace et autonomie.

Utilitaire / pros : Citroën ë-Berlingo (à partir de 149€/mois) utile si vous devez transporter du matériel ou plusieurs passagers.

Grosse berline / confort : Mégane E-Tech ou versions supérieures de la Renault 5 (autour de 195€/mois).

Points de vigilance : ce que le loyer ne couvre pas toujours

Les loyers "affichés" peuvent exclure : l'assurance, les options choisies (peinture, jantes, pack confort), la maintenance éventuelle ou des services (pneus, assistance).

Astuces pratiques pour décrocher la meilleure offre

  • Vérifiez l'offre à moins de 140€/mois proposée par chaque loueur (obligation légale pour un choix social).
  • Comparez les loyers "tout compris" : demandez un devis incluant assurance et services pour savoir le coût réel.
  • Regardez la durée du contrat : 3 ans standard mais 4–5 ans possibles — allonger la durée fait baisser le loyer mensuel mais augmente le coût total.
  • Premiers arrivés, premiers servis : le dispositif est plafonné (50 000 bénéficiaires) — si vous êtes éligible, soyez réactif.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Leasing social 2025. Quelles voitures électriques louer dès 95€/mois ? Notre sélection pratique
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple