Alençon. La police municipale roule désormais à l'électricité

Ils avaient déjà des VTT électriques, mais ils circulaient toujours à bord de vieilles voitures diesel. A Alençon, les policiers municipaux roulent depuis jeudi 22 février à bord de deux voitures 100% électriques : “On a signé un contrat de sécurité intégré avec l'Etat”, explique le maire, Joaquim Puyeo. “Quatre postes sur neuf sont actuellement dotés et ce contrat concerne le recrutement de policiers supplémentaires. Mais c'est aussi de nouvelles tenues, ainsi que l'armement de nos policiers qui ont été formés pour cela", continue-t-il. Par la seule volonté municipale, les anciens véhicules sont remplacés par des modèles "neufs et bien adaptés au service, ça donne une meilleure image et une meilleure considération de la police", souligne le maire.

Le maire remet les clés des nouvelles voitures au chef de la police municipale.

Sur un parc de 165 véhicules municipaux, une vingtaine est désormais électrique, et quatre roulent au gaz naturel. Derrière l'hôtel de ville, une vingtaine de bornes de recharge sont en cours d'installation sur le parking qui est réservé aux véhicules municipaux. "Le but est d'atteindre 40% de véhicule municipaux à énergie électrique" explique le maire. "Pour nos missions, on circule dans la ville, donc l'électrique est bien adapté à notre besoin", terminent les policiers.